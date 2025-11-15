दिल्ली धमाके के बाद जुमे की नमाज पर अलर्ट रही गाजियाबाद पुलिस, संवेदनशील इलाकों में भारी तैनाती

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद शुक्रवार को गाजियाबाद पुलिस पूरी तरह सतर्क मोड में दिखाई दी। जुमे की नमाज़ को देखते हुए शहर के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कड़ी रखी। सुबह से ही विभिन्न मस्जिदों के आसपास पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई थी, ताकि किसी भी तरह की अफवाह या अवांछित गतिविधि पर तुरंत नियंत्रण किया जा सके।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि खासतौर पर संजय नगर, इस्लाम नगर, डासना, मसूरी, कैला भट्टा और भाटिया मोड़ स्थित मस्जिदों के आसपास जवान तैनात किए गए। नमाज़ के समय भीड़ बढ़ने के कारण यहाँ पुलिस के साथ पीआरवी और क्यूआरटी टीमें भी पेट्रोलिंग करती रहीं। अधिकारी लगातार इलाके में मौजूद रहकर हालात का जायजा लेते रहे।