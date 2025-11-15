दिल्ली धमाके के बाद जुमे की नमाज पर अलर्ट रही गाजियाबाद पुलिस, संवेदनशील इलाकों में भारी तैनाती
दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद गाजियाबाद पुलिस जुमे की नमाज के दौरान अलर्ट पर रही। संवेदनशील क्षेत्रों में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखा और सतर्कता बरती।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद शुक्रवार को गाजियाबाद पुलिस पूरी तरह सतर्क मोड में दिखाई दी। जुमे की नमाज़ को देखते हुए शहर के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कड़ी रखी। सुबह से ही विभिन्न मस्जिदों के आसपास पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई थी, ताकि किसी भी तरह की अफवाह या अवांछित गतिविधि पर तुरंत नियंत्रण किया जा सके।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि खासतौर पर संजय नगर, इस्लाम नगर, डासना, मसूरी, कैला भट्टा और भाटिया मोड़ स्थित मस्जिदों के आसपास जवान तैनात किए गए। नमाज़ के समय भीड़ बढ़ने के कारण यहाँ पुलिस के साथ पीआरवी और क्यूआरटी टीमें भी पेट्रोलिंग करती रहीं। अधिकारी लगातार इलाके में मौजूद रहकर हालात का जायजा लेते रहे।
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि जिले में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है। पुलिस लगातार चौकसी बरत रही है और इंटरनेट मीडिया पर भी हर गतिविधि की निगरानी की जा रही है, ताकि कोई भ्रामक सूचना न फैल सके। शहर में अलर्ट के बीच पुलिस ने मस्जिदों के आसपास निगरानी भी बढ़ाई। साथ ही भीड़ वाले क्षेत्रों में संदिग्ध वस्तुओं और गतिविधियों पर खास नजर रखने के निर्देश दिए गए।
