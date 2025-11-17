Delhi Blast: दो और घायलों की हुई मौत, मृतकों की संख्या 15 हुई; LNJP अस्पताल में चल रहा था इलाज
दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए विस्फोट में दो और घायलों की मौत हो गई है। एलएनजेपी अस्पताल में इलाज के दौरान लुकमान और विनय पाठक ने दम तोड़ दिया। इस घटना में अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है और मृतकों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा।
पीटीआई, नई दिल्ली। लाल किले के निकट 10 नवंबर को हुए विस्फोट में दो और घायलों की मौत हो गई है। इनका एलएनजेपी अस्पताल में इलाज चल रहा था। इसके बाद अब आतंकी हमले की इस घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतकों की पहचान लुकमान (50) और विनय पाठक (50) के रूप में हुई है।
अधिकारी ने बताया कि एक अन्य पीड़ित बिलाल की पिछले गुरुवार को इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिससे मृतकों की संख्या 13 हो गई। इन नई मौतों के साथ, कार बम विस्फोट में मरने वालों की संख्या अब 15 हो गई है तथा कई अन्य का अभी भी इलाज चल रहा है।
दिल्ली पुलिस ने कहा कि उन्हें अस्पताल से इन मौतों के बारे में जानकारी मिली है,तथा जल्द ही पोस्टमार्टम कराया जाएगा।
