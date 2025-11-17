Delhi Blast: दो और घायलों की हुई मौत, मृतकों की संख्या 15 हुई; LNJP अस्पताल में चल रहा था इलाज

पीटीआई, नई दिल्ली। लाल किले के निकट 10 नवंबर को हुए विस्फोट में दो और घायलों की मौत हो गई है। इनका एलएनजेपी अस्पताल में इलाज चल रहा था। इसके बाद अब आतंकी हमले की इस घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतकों की पहचान लुकमान (50) और विनय पाठक (50) के रूप में हुई है।

अधिकारी ने बताया कि एक अन्य पीड़ित बिलाल की पिछले गुरुवार को इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिससे मृतकों की संख्या 13 हो गई। इन नई मौतों के साथ, कार बम विस्फोट में मरने वालों की संख्या अब 15 हो गई है तथा कई अन्य का अभी भी इलाज चल रहा है।