दिल्ली ब्लास्ट मामले में NIA ने आतंकी उमर के अहम सहयोगी को दबोचा, बनाई थी घटना की पूरी योजना

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में लाल किला के पास हुए कार बम धमाके की जांच में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को बड़ी सफलता मिली है। जांच एजेंसी ने आतंकवादी उमर के एक और महत्वपूर्ण सहयोगी को गिरफ्तार किया है। संदिग्ध जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश कश्मीर का निवासी है और एनआईए की टीम ने जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर से उसे गिरफ्तार किया।

जांचएजेंसी ने एक बयान में कहा कि जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीगुंड निवासी वानी ने कथित तौर पर ड्रोन में बदलाव करके और घातक कार बम विस्फोट से पहले रॉकेट बनाने की कोशिश करके आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की थी। एजेंसी ने बताया कि दानिश नाम से भी जाने जाने वाले वानी को एनआईए की एक टीम ने श्रीनगर से गिरफ्तार किया है।

एनआईए के बयान में कहा गया है, "आरोपी वानी हमले के पीछे एक सहयोगी साजिशकर्ता था और उसने आतंकवादी उमर उन नबी के साथ मिलकर इस आतंकी नरसंहार की योजना बनाई थी।" एजेंसी दिल्ली में 10 नवंबर को हुए विस्फोट के पीछे की साजिश का पता लगाने के लिए कई कोणों से जांच कर रही है।