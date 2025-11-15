Delhi Blast: अक्षरधाम मंदिर के पास भी सफेदपोश आतंकी डॉ. उमर ने की थी रेकी, आधे घंटे तक था मौजूद
दिल्ली धमाके के मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जानकारी के अनुसार, डॉ. उमर नामक एक संदिग्ध आतंकी ने अक्षरधाम मंदिर के पास भी रेकी की थी और वह लगभग आधे घंटे तक वहां मौजूद रहा। सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की गहराई से जांच कर रही हैं और मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। लाल किला के बाहर धमाका मामले में जैश आतंकी उमर नबी बट के एनसीआर के घूमने के सभी मूवमेंट का पता करने में एनआईए व दिल्ली पुलिस के अलावा पड़ाेसी राज्यों की पुलिस पिछले पांच दिनों से जुटी हुई है। अभी जांच एजेंसियों को पूरे मूवमेंट का पता नहीं लग पाया है। जैसे-जैसे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं, उसके नए-नए मूवमेंट का पता लगते जा रहा है।
सूत्रों के मुताबिक, 10 नवंबर को धमाका वाले दिन फरीदाबाद से दिल्ली आने के दौरान उमर मयूर विहार होते हुए अक्षरधाम मंदिर के पास रेकी करने के मकसद से पहुंचा था। वह वहां करीब आधा घंटा रुका रहा था।
उसी दिन लाल किला जाने से पहले वह उत्तर-पश्चिम जिला के वजीरपुर औद्योगिक इलाके में भी गया था। वहां वह एक चाय की दुकान के पास रुका जरूर लेकिन आई-20 कार से उतरने के बाद करीब 15 मिनट तक सड़क किनारे ही खड़ा रहा। वहां उसने न तो चाय पी और न ही कुछ खाया।
कार में बैठकर वह वहां से कनाॅट प्लेस की तरफ आ गया था। शनिवार को भी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) व दिल्ली पुलिस की टीमें कनाट प्लेस, दरियागंज, अरुणा आसिफ अली रोड, लाल किला, वजीरपुर, लक्ष्मीबाई कॉलेज आदि जगहों पर सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालती रही।
जांच एजेंसियों के मुताबिक, उमर दो मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था। बीते 30 अक्टूबर को उमर फरीदाबाद की एक मोबाइल की दुकान में गया था।
पुलिस को वह फुटेज मिल गया है, जिसमें दिख रहा है कि उमर एक बैग लेकर वहां पहुंचा था। दुकान में बैग के अंदर से एक मोबाइल निकालकर वह दुकानदार को दे रहा था। दूसरा मोबाइल उसके पास नजर आ रहा है।
