Delhi Blast: एनआईए की जांच में सहयोग के लिए स्पेशल सेल ने दर्ज की अलग FIR, संदिग्धों से होगी पूछताछ
दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए की जांच में सहयोग करते हुए स्पेशल सेल ने एक और एफआईआर दर्ज की है। स्पेशल सेल अब संदिग्धों से पूछताछ करेगी ताकि ब्लास्ट के पीछे की साजिश का पर्दाफाश किया जा सके। यह कदम एनआईए और स्पेशल सेल के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए उठाया गया है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। लाल किला धमाका मामले में गहरी साजिश में शामिल आतंकियों व अन्य के बारे में पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आपराधिक साजिश रचने की धारा में एक अलग एफआईआर दर्ज की है।
पुलिस अधिकारी का कहना है कि धमाका मामले में कोतवाली थाने में घटना के अगले दिन ही गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, विस्फोटक एक्ट, हत्या, हत्या के प्रयास व आपराधिक साजिश रचने की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया था।
आतंकी घटना की पुष्टि होने के बाद केस को जांच के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी को ट्रांसफर कर दिया गया था। स्पेशल सेल में भी आपराधिक साजिश रचने की धारा में एक अलग एफआईआर दर्ज की गई है ताकि इस आधार पर स्पेशल सेल साजिश में शामिल लोगों के बारे में पता चलने पर उन्हें नोटिस भेजकर पूछताछ कर सके, जिनकी संलिप्तता पाई जाएगी उन्हें एनआइए को सौंप दिया जाएगा।
एनआईए को जांच में सहयोग करने के लिए ऐसा किया गया है। इससे पहले भी दिल्ली दंगा के मामले में भी स्पेशल सेल ने गहरी साजिश का पता लगाने के लिए एक एफआइआर दर्ज की थी। बीते फरवरी में दिल्ली में बांग्लादेशियों की धर पकड़ के लिए अभियान चलाने के दौरान भी स्पेशल सेल में दो मदर एफआईआर दर्ज की गई थी।
