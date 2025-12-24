Language
    Delhi Blast: सात आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 दिन बढ़ी, एनआईए कड़ी सुरक्षा में लेकर सबको पहुंची कोर्ट

    By Digital Desk Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 03:55 PM (IST)

    दिल्ली की एक अदालत ने लाल किले के पास हुए विस्फोट मामले में सात आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 दिनों के लिए बढ़ा दी है। एनआईए ने पिछली न्यायिक हिरासत क

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को लाल किले के पास हुए विस्फोट मामले में सात आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 दिनों के लिए बढ़ा दी है। अदालत ने डॉ. अदील राथर, डॉ. मुजम्मिल गनाई, डॉ. शाहीन सईद, मौलवी इरफान अहमद वागे, जासिर बिलाल वानी, आमिर राशिद अली और सोएब को 15 दिनों की और न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 

    इससे पहले तीन डॉक्टरों और वागे को 12 दिसंबर को 12 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। अली और वानी को 10 दिसंबर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। सोएब को 19 दिसंबर को पांच दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। 

    राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बुधवार को अपनी पिछली न्यायिक हिरासत की समाप्ति पर सातों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया था। सातों आरोपियों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें 8 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

    (पीटीआई के इनपुट के साथ)