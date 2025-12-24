Delhi Blast: सात आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 दिन बढ़ी, एनआईए कड़ी सुरक्षा में लेकर सबको पहुंची कोर्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को लाल किले के पास हुए विस्फोट मामले में सात आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 दिनों के लिए बढ़ा दी है। अदालत ने डॉ. अदील राथर, डॉ. मुजम्मिल गनाई, डॉ. शाहीन सईद, मौलवी इरफान अहमद वागे, जासिर बिलाल वानी, आमिर राशिद अली और सोएब को 15 दिनों की और न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

इससे पहले तीन डॉक्टरों और वागे को 12 दिसंबर को 12 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। अली और वानी को 10 दिसंबर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। सोएब को 19 दिसंबर को पांच दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।