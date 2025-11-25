दिल्ली ब्लास्ट में एक और नया खुलासा, बुरहान वानी की हत्या का बदला लेना चाहता था आतंकी उमर!

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में लाल किले के पास कार बम विस्फोट करने वाला डॉक्टर से आत्मघाती हमलावर बना उमर उन नबी को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। फरीदाबाद से पकड़े गए मॉड्यूल के अन्य डॉक्टरों से पूछताछ में कई चौंकानेवाली बात सामने आई है। इसमें यह पता चला है कि उमर 2016 में सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए आतंकी बुरहान वानी की मौत का बदला लेना चाहता था।

पूछताछ में यह भी सामने आया है कि वह अपने सहयोगियों के सामने खुद को 'अमीर' कहता था। वह इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए करता था ताकि वह उसके सामने उसका नेता जैसा दिखे। अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुजम्मिल शकील ने उमर को अमीर कहा। शकील को जैश-ए-मोहम्मद के मुख्य मौलवी इरफान अहमद ने आतंकी मॉड्यूल में सबसे पहले भर्ती किया था।

जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार किए गए एक अन्य संदिग्ध आतंकवादी शाहीन सईद ने भी पूछताछ के दौरान अहम जानकारी दी है। जांचकर्ताओं ने बताया कि मुजम्मिल शकील ने उन्हें बताया कि उमर उन नबी के अनुभव के सामने वह कुछ भी नहीं है। आतंकवादियों ने अपनी योजना का नाम 'ऑपरेशन अमीर' रखा था, जिसमें आत्मघाती हमलावर उमर को उसका मुखिया बनाया गया था।

जांचकर्ताओं ने मुजम्मिल शकील के हवाले से बताया कि उमर उन नबी नौ भाषाएं जानता था और आतंकी मॉड्यूल में सबसे शिक्षित और बुद्धिमान शख्स था। मुजम्मिल शकील ने आत्मघाती हमलावर को ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जो आसानी से परमाणु वैज्ञानिक बन सकता था।