Delhi Blast Case: डॉ. शाहीन को लखनऊ ला सकती है NIA, सुरक्षा एजेंसियां जोड़ेंगी दिल्ली विस्फोट मामले की कड़ियां

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) मंगलवार को शाहीन को लखनऊ ला सकती है। एनआईए की टीम शाहीन से यह जानने की कोशिश कर रही है वह लखनऊ में किन लोगों के संपर्क में थी और परवेज को किसने कार खरीद कर दी थी। दिल्ली विस्फोट मामले में शाहीन की भूमिका अहम है। वह लंबे समय से डाक्टरों को आतंकी नेटवर्क के साथ जोड़ रही है। परवेज इस काम में उसकी मदद करता था। शाहीन जिन डॉक्टरों को आतंकी नेटवर्क में शामिल होने के लिए तैयार करती थी उन्हें दुबई, थाईलैंड व अन्य देशों में प्रशिक्षण दिया जाता था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शाहीन के संपर्क में रहे ज्यादातर आतंकियों ने विभिन्न प्रकार के बम बनाने का प्रशिक्षण लिया था। इसके लिए जरूरी सामग्री उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी शाहीन के संपर्क वाले डाक्टरों व अन्य आतंकियों की थी। वह खुद भी अगस्त में लखनऊ आई थी।

लखनऊ में उसने किन लोगों से मुलाकात की थी और कानपुर से लेकर सहारनपुर तक के उसके संपर्कों को खंगालने के लिए एनआईए की टीम उसे विभिन्न स्थानों पर लेकर जाएगी। अभी तक की पूछताछ में शाहीन से मिली जानकारी के अऩुसार जल्द ही कुछ और लोगों की गिरफ्तारी की भी आशंका है।