'वो मेरी कार पर आकर गिरा', दिल्ली ब्लास्ट में बाल-बाल बचे बलबीर बोले- कुछ सेकेंड का फर्क था, वरना मैं भी...

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार में हुए धमाक के बीच एक रौंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सामने आई। पहाड़गंज निवासी बलबीर सिंह मौत के मुंह से लौटे हैं। वह उस समय अपनी वैगनआर कार में बैठे थे, जब लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ।

बलबीर सिंह ने बताया कि उनका भाई चांदनी चौक में खरीदारी करने गया था, इस दौरान भाई उन्हें चांदनी चौक बुलाया था, पर जाम की वजह से उनकी गाड़ी रुक गई। भाई ने कहा था कि लाल किले के सामने आ जाओ, पर वे नहीं जा सके। मैं गाड़ी में ही इंतजार कर रहा था कि अचानक जोरदार धमाका हुआ।