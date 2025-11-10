'वो मेरी कार पर आकर गिरा', दिल्ली ब्लास्ट में बाल-बाल बचे बलबीर बोले- कुछ सेकेंड का फर्क था, वरना मैं भी...
दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके में पहाड़गंज निवासी बलबीर सिंह बाल-बाल बचे। जाम के कारण वे लाल किले के सामने नहीं जा सके, जहां धमाका हुआ। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि सब कुछ सुन्न हो गया। एक व्यक्ति उनकी गाड़ी पर गिरा और उसकी मौत हो गई। बलबीर का मानना है कि कुछ सेकेंड के फर्क से उनकी जान बच गई।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार में हुए धमाक के बीच एक रौंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सामने आई। पहाड़गंज निवासी बलबीर सिंह मौत के मुंह से लौटे हैं। वह उस समय अपनी वैगनआर कार में बैठे थे, जब लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ।
बलबीर सिंह ने बताया कि उनका भाई चांदनी चौक में खरीदारी करने गया था, इस दौरान भाई उन्हें चांदनी चौक बुलाया था, पर जाम की वजह से उनकी गाड़ी रुक गई। भाई ने कहा था कि लाल किले के सामने आ जाओ, पर वे नहीं जा सके। मैं गाड़ी में ही इंतजार कर रहा था कि अचानक जोरदार धमाका हुआ।
बलबीर ने बताया कि धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि कुछ पल के लिए सब सुन्न हो गया। ब्लास्ट के बाद एक व्यक्ति मेरी गाड़ी के ऊपर गिरा, उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
घटना के बाद पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। पुलिस और राहत दल तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल भेजा गया।
बलबीर सिंह का कहना है कि अगर उनका भाई समय पर लौट आता, तो शायद वह भी उस जगह मौजूद होते जहां धमाका हुआ था, उन्होंने कहा कि सिर्फ कुछ सेकंड का फर्क था, वरना मैं भी आज जिंदा नहीं होते।
