Delhi Blast में NIA ने बारामूला से एक और डॉक्टर किया गिरफ्तार; फिदायीन हमले में की मदद और सबूत मिटाए

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। लाल किला के बाहर धमाका मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने मंगलवार को पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े एक और आतंकी डाॅ. बिलाल नसीर मल्ला को जम्मू-कश्मीर के बारामूला से गिरफ्तार किया है। वह इस केस में गिरफ्तार होने वाला आठवां आतंकी है।

एनआईए का कहना है कि लाल किला ब्लास्ट मामले में वह आतंकवादी हमले की साज़िश रचने में शामिल था, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 22 अन्य लोग घायल हो गए थे। एनआईए की जांच में पता चला है कि बिलाल नसीर मल्ला ने जानबूझकर आतंकी हमले के लिए कार में ब्लास्ट करने वाले आतंकी डाॅ. उमर नबी बट को लॉजिस्टिक सपोर्ट देकर पनाह दी थी। उस पर आतंकवादी हमले से जुड़े सुबूत नष्ट करने का भी आरोप है।

बिलाल को पटियाला हाउस स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में पेश करने के बाद सात दिन की एनआईए हिरासत में भेज दिया गया है। उधर, लाल किला ब्लास्ट मामले में पहले से गिरफ्तार आतंकी आमिर रशीद अली को भी मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश कर एनआईए ने गहन पूछताछ के लिए चौथी बार सात दिन की और रिमांड पर लिया है। जम्मू-कश्मीर के रहने वाले आमिर को एनआईए ने 16 नवंबर को गिरफ्तार किया था।