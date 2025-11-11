Delhi Blast: घायल ऑटो चालक बना हिम्मत की मिसाल, खुद पहुंचा अस्पताल; चश्मदीदों ने बताई दहशत भरी दास्तान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोमवार शाम को लाल किले के पास हुए धमाके ने पूरी दिल्ली को दहला दिया। कुछ ही पलों में सड़क पर धुआं, अफरातफरी और चीख-पुकार मच गई। जहां कुछ लोग अपनी जान बचाने में कामयाब हुए, वहीं कई घायल सड़क पर पड़े कराह रहे थे। तो वहीं इस भीषण धमाके में 9 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी।

घटनास्थल पर मौजूद चश्मदीदों ने जो कुछ देखा, उसकी दास्तान सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। घायल ऑटो ड्राइवर ने दिखाई हिम्मत धमाके में घायल ऑटो ड्राइवर विदेश मंडल ने हिम्मत की मिसाल पेश की। गंभीर रूप से जख्मी होने के बावजूद उसने किसी की मदद का इंतजार नहीं किया। घायल हालत में उसने खुद ऑटो चलाया और सिविल लाइंस स्थित ट्रॉमा सेंटर पहुंच गया जहां उसका इलाज चल रहा है।

अगर थोड़ा और आगे बढ़ा होता तो नहीं बचता पहाड़गंज निवासी बलबीर सिंह ने बताया, “मैं वैगनआर में बैठा था, भाई चांदनी चौक गए थे। मैं लाल किले के पास गाड़ी में इंतजार कर रहा था, तभी जोरदार धमाका हुआ। एक आदमी मेरी गाड़ी पर गिरा, जिसकी मौके पर मौत हो गई। अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ा होता, तो शायद मैं भी नहीं बचता।”