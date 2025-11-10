Delhi Blast: धमाकों से कब-कब दहली दिल्ली? लाजपत नगर से लेकर हाईकोर्ट तक, दहशत की कहानी
लगभग 14 साल बाद दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट ने पुराने हमलों की याद दिला दी। अतीत में, दिल्ली ने कई आतंकवादी हमले झेले हैं, जिनमें लाजपत नगर, सरोजिनी नगर और दिल्ली उच्च न्यायालय के पास हुए विस्फोट शामिल हैं। इन हमलों में कई लोगों की जान गई और कई घायल हुए। सोमवार को हुआ विस्फोट पुरानी घटनाओं की याद दिलाता है।
विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। लगभग 14 साल बाद, राष्ट्रीय राजधानी में हुए एक शक्तिशाली विस्फोट ने पुराने आतंकवादी हमलों की यादें ताज़ा कर दीं। 2011 से पहले, आतंकवादियों ने दिल्ली को कई बार दहलाया था।
हाल ही में लाल किले के पास हुए विस्फोट ने दिल्ली में बीते वर्षों की यादें ताज़ा कर दी हैं। लाजपत नगर मार्केट में हुए आतंकवादी हमलों से लेकर सरोजिनी नगर मार्केट तक, या फिर दिल्ली उच्च न्यायालय के गेट नंबर 5 के पास हुए विस्फोट तक, राष्ट्रीय राजधानी कई वर्षों से आतंकवादी आतंक का शिकार रही है। इस बीच, सोमवार को ऐतिहासिक लाल किले के सामने हुआ शक्तिशाली विस्फोट अतीत की एक अप्रिय प्रतिध्वनि जैसा लगा।
1996 में, व्यस्त लाजपत नगर बाजार में हुए एक शक्तिशाली बम विस्फोट में 13 लोग मारे गए थे और दर्जनों घायल हुए थे। इसके बाद, 1997 में सदर बाज़ार, रानी बाग़ मार्केट, शनिवन, कौड़िया पुल, किंग्सवे कैंप, करोल बाग़ आदि कई जगहों पर बम विस्फोट हुए, जिनमें 10 लोग मारे गए और 213 घायल हुए।
दिसंबर 2000 में, एक आतंकवादी समूह ने किला परिसर में गोलीबारी की, जिसमें दो लोग मारे गए। एक साल बाद, दिसंबर 2001 में, संसद भवन पर हमला हुआ, जिसमें नौ सुरक्षाकर्मी और कर्मचारी मारे गए।
इसके बाद, 2005 में, पहाड़गंज, सरोजिनी नगर और गोविंदपुरी में सिलसिलेवार बम विस्फोट हुए, जिनमें 71 लोग मारे गए और 200 से ज़्यादा घायल हुए।
तीन साल बाद, 2008 में, कनॉट प्लेस, करोल बाग़ और ग्रेटर कैलाश में लगभग एक साथ पाँच विस्फोट हुए, जिनमें 20 से ज़्यादा लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए। दिल्ली में आखिरी आतंकवादी हमला सितंबर 2011 में दिल्ली उच्च न्यायालय के गेट नंबर 5 पर हुआ था। इस बम विस्फोट में 15 लोग मारे गए और 79 घायल हुए।
