Delhi Blast: धमाकों से कब-कब दहली दिल्ली? लाजपत नगर से लेकर हाईकोर्ट तक, दहशत की कहानी

विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। लगभग 14 साल बाद, राष्ट्रीय राजधानी में हुए एक शक्तिशाली विस्फोट ने पुराने आतंकवादी हमलों की यादें ताज़ा कर दीं। 2011 से पहले, आतंकवादियों ने दिल्ली को कई बार दहलाया था। हाल ही में लाल किले के पास हुए विस्फोट ने दिल्ली में बीते वर्षों की यादें ताज़ा कर दी हैं। लाजपत नगर मार्केट में हुए आतंकवादी हमलों से लेकर सरोजिनी नगर मार्केट तक, या फिर दिल्ली उच्च न्यायालय के गेट नंबर 5 के पास हुए विस्फोट तक, राष्ट्रीय राजधानी कई वर्षों से आतंकवादी आतंक का शिकार रही है। इस बीच, सोमवार को ऐतिहासिक लाल किले के सामने हुआ शक्तिशाली विस्फोट अतीत की एक अप्रिय प्रतिध्वनि जैसा लगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

1996 में, व्यस्त लाजपत नगर बाजार में हुए एक शक्तिशाली बम विस्फोट में 13 लोग मारे गए थे और दर्जनों घायल हुए थे। इसके बाद, 1997 में सदर बाज़ार, रानी बाग़ मार्केट, शनिवन, कौड़िया पुल, किंग्सवे कैंप, करोल बाग़ आदि कई जगहों पर बम विस्फोट हुए, जिनमें 10 लोग मारे गए और 213 घायल हुए।