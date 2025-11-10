हरियाणा नंबर की कार बनी मौत का हथियार, क्या अब नदीम की गाड़ी खोलेगी धमाके का राज?

Language
    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 10:46 PM (IST)

    दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार बम विस्फोट में 15 लोगों की मौत हो गई। हरियाणा नंबर की कार HR26-7674 इस घटना की मुख्य कड़ी है। गाड़ी नदीम खान के नाम पर है, पर मालिक सलमान था, जिसने इसे देवेंद्र को बेचा था। जांच एजेंसियां आतंकी साजिश की आशंका से मालिकाना हक और संदिग्धों की तलाश कर रही हैं।

    दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार बम विस्फोट में 15 लोगों की मौत हो गई।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार शाम हुए भीषण कार विस्फोट में 15 लोगों की मौत हो गई, और इस कांड की सबसे बड़ी सुराग बनी वो हरियाणा नंबर की कार- HR26-7674

    पुलिस के मुताबिक, धमाके के वक्त इस गाड़ी में लोग सवार थे, और यही वाहन विस्फोट का केंद्र बना। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नदीम खान के नाम पर है, लेकिन असली मालिक सलमान था, जिसने डेढ़ साल पहले इसे दिल्ली के ओखला निवासी देवेंद्र को बेच दिया था।

    अब सवाल ये है कि क्या ये गाड़ी आतंकी साजिश का हिस्सा थी, या सिर्फ एक पुराना वाहन जो गलत हाथों में पहुँच गया? विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसकी गूंज चार किलोमीटर दूर तक सुनाई दी।

    लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 4 के पास खड़ी इस कार ने अचानक धधकते गोले का रूप ले लिया। छह वाहन चपेट में आए, 20 से ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुए। घायलों को लोक नायक अस्पताल पहुचाया गया, जहा 24 से अधिक लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं।

    दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, एनएसजी और आतंकवाद निरोधी दस्ता अब इस गाड़ी के मालिकाना हक, बिक्री के दस्तावेज और संदिग्ध यात्रियों की तलाश में जुटा है। क्या सलमान, नदीम या देवेंद्र का कोई आतंकी कनेक्शन है? या फिर ये गाड़ी चोरी होकर आतंकियों के हाथ लगी? जाच की हर धागा अब इसी HR26-7674 से जुड़ रहा है।