हरियाणा नंबर की कार बनी मौत का हथियार, क्या अब नदीम की गाड़ी खोलेगी धमाके का राज?

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार शाम हुए भीषण कार विस्फोट में 15 लोगों की मौत हो गई, और इस कांड की सबसे बड़ी सुराग बनी वो हरियाणा नंबर की कार- HR26-7674।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस के मुताबिक, धमाके के वक्त इस गाड़ी में लोग सवार थे, और यही वाहन विस्फोट का केंद्र बना। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नदीम खान के नाम पर है, लेकिन असली मालिक सलमान था, जिसने डेढ़ साल पहले इसे दिल्ली के ओखला निवासी देवेंद्र को बेच दिया था।

अब सवाल ये है कि क्या ये गाड़ी आतंकी साजिश का हिस्सा थी, या सिर्फ एक पुराना वाहन जो गलत हाथों में पहुँच गया? विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसकी गूंज चार किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 4 के पास खड़ी इस कार ने अचानक धधकते गोले का रूप ले लिया। छह वाहन चपेट में आए, 20 से ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुए। घायलों को लोक नायक अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 24 से अधिक लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं।