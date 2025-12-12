Delhi Blast में घायल से वापस मांगी मुआवजे की रकम, जिला प्रशासन का दावा-20 हजार की जगह ट्रांसफर किए दो लाख
दिल्ली ब्लास्ट में घायल हुए व्यक्ति से मुआवजा की रकम वापस मांगी गई है। जिला प्रशासन ने दावा किया है कि गलती से 20 हजार की जगह दो लाख रुपये ट्रांसफर हो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के लाल किला के पास हुए बम धमाके में घायल हुए एक पीड़ित से मध्य जिला प्रशासन ने मुआवजा वापस मांग लिया है। प्रशासन का दावा है कि गलती से पीड़ित को 20,000 रुपये की जगह 2 लाख रुपये जारी कर दिए गए थे, इसलिए अब 1.80 लाख रुपये वापस जमा करने को कहा गया है।
पीड़ित ने इसका कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि धमाके में वे भी अन्य लोगों की तरह गंभीर रूप से घायल हुए थे और कई लोगों को उस समय 2-2 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया था। अब अचानक उनके साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है?
उन्होंने कहा, 'सबको 2 लाख मिला, मुझे भी मिला था। अब 20 हजार देकर बाकी वापस लेने की बात अन्याय है।' मामला सामने आने के बाद पीड़ित ने उच्च अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई है।
