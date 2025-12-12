Delhi Blast में घायल से वापस मांगी मुआवजे की रकम, जिला प्रशासन का दावा-20 हजार की जगह ट्रांसफर किए दो लाख

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के लाल किला के पास हुए बम धमाके में घायल हुए एक पीड़ित से मध्य जिला प्रशासन ने मुआवजा वापस मांग लिया है। प्रशासन का दावा है कि गलती से पीड़ित को 20,000 रुपये की जगह 2 लाख रुपये जारी कर दिए गए थे, इसलिए अब 1.80 लाख रुपये वापस जमा करने को कहा गया है।

