    दिल्ली में चांदी 2 लाख के पार, मुजफ्फरपुर में सस्ते दाम पर खरीदने का मौका

    By Ajit kumarEdited By: Ajit kumar
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 05:00 PM (IST)

    Silver Price Today: धातु बाजार में चांदी ने एक विराम के बाद फिर से रिकार्ड कायम कर दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि चांदी 2 लाख के पार चला गया हो। डॉलर ...और पढ़ें

    Silver Market News: गुजर रहे वर्ष में चांदी की कीमत ने सबको चौंकाया है। फाइल फोटो 

    डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। Silver 2 Lakh Per kg: धातु बाजार के लिए शुक्रवार का दिन ऐतिहासिक कहा जा सकता है। चांदी ने रिकार्ड कायम करते हुए पहली बार दो लाख प्रति किग्रा का आंकड़ा पार किया। दिल्ली में चांदी की कीमत तेजी से उछलकर 2 लाख रुपये प्रति किलो के पार पहुंच गई है।

    वहीं मुजफ्फरपुर में चांदी आज भी इससे काफी कम दाम पर मिल रही है। इस वजह से खरीदारों के लिए यह बेहतर मौका बन गया है। हालांकि दोनों प्रमुख धातुओं की कीमत में हाल की तेजी की वजह से बाजार में उस स्तर का उत्साह नहीं दिख रहा है।

    मुजफ्फरपुर सराफा संघ के समन्वयक अभय कुमार ने कहा कि शुक्रवार को मुजफ्फरपुर में चांदी 1 लाख 95 हजार रुपये प्रति किग्रा की दर से बिकी। वहीं सोना 24 कैरेट 1 लाख 35 हजार तथा 22 कैरेट 1 लाख 24 हजार प्रति 10 ग्राम बिका।

    बाजार के जानकारों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में सिल्वर में तेज़ी के चलते दिल्ली सहित देश के बड़े शहरों में भाव रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। हालांकि स्थानीय मांग और स्टॉक की वजह से मुजफ्फरपुर में कीमत अभी अपेक्षाकृत कम है।

    • मुजफ्फरपुर में चांदी का भाव (प्रति किलो) : 1 लाख 95 हजार रुपये
    • चांदी (प्रति किलो) दिल्ली की तुलना में 5,000 रुपये तक कम

    चांदी में तेजी की वजह

    • अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेजी : डॉलर इंडेक्स और वैश्विक मांग बढ़ने से चांदी के भाव उछले।
    • निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी : महंगाई के दौर में लोग सोने के साथ चांदी में भी निवेश कर रहे हैं।
    • औद्योगिक मांग : इलेक्ट्रिक वाहन, सोलर पैनल और टेक इंडस्ट्री में चांदी की खपत बढ़ी।

    सोने का भाव (Gold Price Today)

    सोने की बात करते हैं। सराफा संघ के समन्वयक ने बताया कि स्थानीय बाजार में शुक्रवार को 24 कैरेट सोना 1 लाख 35 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम का बिका। उनका कहना है कि शादी-विवाह का मौसम खत्म होने के बाद बाजार में मांग कम हो गई है।

    खरमास में शुभ आयोजन नहीं होते हैं। इस वजह से अभी उतनी अधिक मांग नहीं है। जानकारों का कहना है कि सोना और चांदी में यह तेजी अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेड रिजर्व की ओर से ब्याज की दर घटान के बाद देखनो को मिल रहा है।