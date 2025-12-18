Delhi Blast: मानव बम बनने की तैयारी कर रहा था जैश आतंकी यासिर, गिरफ्तारी के बाद NIA ने किया बड़ा खुलासा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। लाल किला के बाहर हरियाणा नंबर की आई-20 कार में मानव बम बनकर धमाका करने के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सफेदपोश आतंकी नेटवर्क से जुड़े पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के एक और आतंकी यासिर अहमद डार को गिरफ्तार किया है। एनआईए की जांच में चौकाने वाली बात सामने आई है। आतंकी याशिर अहमद डार को पटियाला कोर्ट में पेश किया गया।

...और आतंकी के मंसूबों पर पानी फिर गया आतंकी यासिर अहमद डार भी लाल किला कार धमाका में मारे गए आतंकी डाॅ. उमर नबी बट की तरह मानव बम बनने की तैयारी कर रहा था। उसकी योजना भी उमर नबी बट की तरह आत्मघाती हमला करने की थी। इसके लिए उसने पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से बातचीत में कई माह पहले शपथ भी ली थी, लेकिन सफेदपोश डाॅक्टर मॉड्यूल का भंडाफोड़ हो जाने व कई आतंकी साथियों के पकड़े जाने से इस मॉड्यूल के विस्तृत मंसूबे पर पानी फिर गया।

अभी विस्फोट करने की नहीं योजना एनआईए का कहना है कि फरीदाबाद में इस मॉड्यूल के कई आतंकियों के पकड़े जाने और पुलिस द्वारा इनके विस्फोटक, हथियार व कारतूस बरामद होते देख आनन-फानन में फरीदाबाद से दिल्ली आकर उमर नबी बट 10 नवंबर को लाल किला के बाहर मानव बम बनकर भले ही धमाका कर दिया लेकिन इस मॉड्यूल की योजनाा अभी फिलहाल धमाका करने की नहीं थी। यह मॉड्यूल अभी प्लानिंग ही कर रहा था।

मुस्लिम बहुल इलाके से दबोचा एनआईए के अनुसार, अगर यासिर अहमद डार भी उस समय दिल्ली-एनसीआर में होता तब वह भी मानव बम बनकर दिल्ली-एनसीआर को दहला सकता था। लाल किला ब्लास्ट मामले में 15 लोगों की मौत हो गई थी और 22 लोग घायल हो गए थे। एनआईए का कहना है कि इस केस में गिरफ्तार होने वाला यासिर अहमद डार नौवां आतंकी है। वह श्रीनगर के शोपियां का रहने वाला है। उसे एनआईए ने दिल्ली से एक मुस्लिम बहुल इलाके से पकड़ा गया है।

कार बम ब्लास्ट के पीछे की साजिश में यासिर की सक्रिय भूमिका एनआईए को जांच में पता चला है कि 10 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी में हुए कार बम ब्लास्ट के पीछे की साजिश में यासिर की सक्रिय भूमिका थी। साजिश में सक्रिय रूप से शामिल होने के कारण, उसने वफादारी की शपथ ली थी और बलिदान देने वाले ऑपरेशन करने की कसम खाई थी।