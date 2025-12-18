Delhi Blast: व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का एक और आतंकी गिरफ्तार, NIA ने शोपियां के यासिर डार को दिल्ली से दबोचा
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने दिल्ली ब्लास्ट मामले में व्हाइट कॉलर मॉड्यूल से जुड़े एक और आतंकवादी यासिर डार को गिरफ्तार किया है। यासिर डार शोपियां क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। दिल्ली विस्फोट मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को एक और बड़ी सफलता मिली है। एनआईए ने व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के एक और आतंकी यासिर डार को दिल्ली से गिरफ्तार किया है।
यासिर डार दक्षिण कश्मीर में जिला शोपियां का रहने वाला है। गिरफ्तारी के बाद एनआईए ने उसे दिल्ली की पटियाला कोर्ट में पेश किया है। उसे 26 दिसंबर तक रिमांड पर भेजा है। इसके साथ ही एनआईए ने दिल्ली धमाका मामले में नौवीं गिरफ्तारी की है।
बता दें कि 10 नवंबर को हुए आतंकी हमले में 15 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 22 से अधिक लोग घायल हुए थे। इससे पहले दिल्ली धमाका मामले में एनआईए ने पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े एक और आतंकी डॉ. बिलाल नसीर मल्ला को जम्मू-कश्मीर के बारामूला से गिरफ्तार किया है। वह इस केस में गिरफ्तार होने वाला आठवां आतंकी था।
