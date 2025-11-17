Delhi Blast: एक और घायल व्यक्ति ने उपचार के दौरान तोड़ा दम, मरने वालों की संख्या हुई 14

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi Blast 2025 दिल्ली में लाल किला के पास हुए ब्लास्ट में घायल हुए एक और व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद पीड़ित परिजनों को शव सौंप दिया गया है। अब मृतकों की संख्या 14 हो गई है। इस हमले में 26 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।

