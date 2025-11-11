Delhi Blast: धमाके से 5 KM तक दहल गए थे लोग, 1 KM तक हिल गई थी धरती

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi Blast 2025 यह धमाका इतना जबरदस्त था कि करीब पांच किमी दूर तिलक ब्रिज तक उसकी आवाज सुनाई पड़ी। जबकि, एक किमी के दायरे में धरती हिल गई। घरों, दुकानों के साथ ही कार्यालयों के शीशे तक टूट गए। पुरानी दिल्ली व राजघाट की ओर से बड़ी तादात में पक्षी उड़ते हुए नई दिल्ली की ओर आने लगे।

