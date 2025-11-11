Language
    Delhi Blast: धमाके से 5 KM तक दहल गए थे लोग, 1 KM तक हिल गई थी धरती

    By Nimish Hemant Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 05:19 PM (IST)

    दिल्ली में एक ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसकी आवाज़ 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और 1 किलोमीटर के दायरे में धरती हिल गई। घरों और दुकानों के शीशे टूट गए। पुरानी दिल्ली से पक्षी उड़ने लगे और सिविक सेंटर के कर्मचारियों ने भी धमाका सुना। शुरू में टायर फटने या सिलेंडर ब्लास्ट की आशंका थी, लेकिन बाद में पता चला कि धमाका लालकिला के सामने हुआ था।

    Delhi Blast

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi Blast 2025 यह धमाका इतना जबरदस्त था कि करीब पांच किमी दूर तिलक ब्रिज तक उसकी आवाज सुनाई पड़ी। जबकि, एक किमी के दायरे में धरती हिल गई। घरों, दुकानों के साथ ही कार्यालयों के शीशे तक टूट गए। पुरानी दिल्ली व राजघाट की ओर से बड़ी तादात में पक्षी उड़ते हुए नई दिल्ली की ओर आने लगे।

    सिविक सेंटर के कर्मियों ने भी धमाका सुनने की बात कहीं। भागीरथ पैलेस के कारोबारी संगठन के अध्यक्ष राधे श्याम मिश्रा ने बताया कि उनके बाजार के कई दुकानों के न सिर्फ शीशे टूट गए, बल्कि तेज धमाके के साथ कंपन महसूस किया गया है।

    ऐसे में लोगों में इस धमाके की चर्चा काफी देर तक रही कि यह क्या है। टायर फटने या सिलेंडर ब्लास्ट के कयासों के आधे घंटे बाद यह जानकारी मिली कि लालकिला के सामने धमाका हुआ है।