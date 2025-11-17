Language
    Delhi Blast: NIA की कस्टडी में भेजा आमिर राशिद अली, 10 दिन होगी पूछताछ; खुल सकते हैं बड़े राज

    Updated: Mon, 17 Nov 2025 01:10 PM (IST)

    दिल्ली में कार ब्लास्ट की साजिश रचने के आरोप में आमिर राशिद अली को एनआईए ने गिरफ्तार किया है और उसे 10 दिन की हिरासत में भेज दिया है। वह आतंकी उमर नबी का साथी है और दोनों ने मिलकर ब्लास्ट की योजना बनाई थी। एनआईए को पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi Blast 2025 दिल्ली कार ब्लास्ट की साजिश रचने वाले आरोपी आमिर राशिद अली को 10 दिन एनआईए की कस्टडी में भेज दिया गया है। सोमवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे कस्टडी में भेज दिया गया।

    बता दें कि कल रविवार को एनआईए की टीम ने आतंकी उमर नबी के साथी आमिर राशिद अली को गिरफ्तार किया था। जांच में पता चला था कि आमिर और उमर ने मिलकर दिल्ली ब्लास्ट की साजिश रची थी।

    वहीं, आरोपी आमिर राशिद अली एनआईए की पूछताछ में बड़े खुलासे कर सकता है। अब एनआईए की टीम 10 दिन तक उससे पूछताछ करेगी।

    एनआईए (NIA) की टीम ने कश्मीर के रहने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए युवक ने ही आत्मघाती हमलावर के साथ मिलकर इस आतंकी हमले की साजिश रची थी।

    दिल्ली में हुए आतंकी विस्फोट में 10 लोगें की मौत हुई और 32 लोग घायल हुए थे। आमिर राशिद अली के नाम पर हमले में शामिल कार पंजीकृत थी। एनआईए ने सुसाइड बॉम्बर के सहयोगी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। एनआईए ने दिल्ली पुलिस से मामला अपने हाथ में लेने के बाद व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया था।