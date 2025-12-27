दिल्ली BJP सभी विधानसभाओं में करेगी अटल स्मृति सम्मेलन का आयोजन, पूर्व पीएम के विचारों की दी जाएगी जानकारी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा प्रत्येक विधानसभा में 'अटल स्मृति सम्मेलन' का आयोजन करेगी। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में सम्मेलन आयोजित होंगे।

इस सम्मेलन श्रृंखला का उद्घाटन भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने 25 दिसंबर को कस्तूरबा नगर विधानसभा में किया था। अब पार्टी के राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर के पदधिकारी एवं नेता शेष 69 विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित होने वाले सम्मेलनों को संबोधित करेंगे।