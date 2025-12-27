दिल्ली BJP सभी विधानसभाओं में करेगी अटल स्मृति सम्मेलन का आयोजन, पूर्व पीएम के विचारों की दी जाएगी जानकारी
दिल्ली भाजपा 28 से 31 दिसंबर तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में 'अटल स्मृति सम्मेलन' आयोजित करेगी। इसका उद्घाटन 25 दिसंबर को कस्तूरबा नगर में नितिन नवीन ने ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा प्रत्येक विधानसभा में 'अटल स्मृति सम्मेलन' का आयोजन करेगी। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में सम्मेलन आयोजित होंगे।
इस सम्मेलन श्रृंखला का उद्घाटन भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने 25 दिसंबर को कस्तूरबा नगर विधानसभा में किया था। अब पार्टी के राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर के पदधिकारी एवं नेता शेष 69 विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित होने वाले सम्मेलनों को संबोधित करेंगे।
उन्होंने कहा भाजपा अपने सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। इन सिद्धांतों के निर्माण एवं पोषण में डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं अटल बिहारी वाजपेयी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। समय के साथ पार्टी में नए कार्यकर्ता जुड़ते रहते हैं। सभी कार्यकर्ताओं को वाजपेयी के जीवन व उनके विचार के बारे में जानकारी देकर संगठनात्मक चरित्र निर्मित करने के उद्देश्य से 'अटल स्मृति सम्मेलन' का आयोजन किया जा रहा है।
