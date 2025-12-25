Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Delhi Crime: बाइक सवार बदमाश ने चाय दुकानदार के कंधे में मारी गोली, शराब पीने के लिए नहीं दिए थे रुपये 

    By Shamse Alam Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 05:00 AM (IST)

    दिल्ली के नरेला थाना क्षेत्र में मंगलवार रात बाइक सवार बदमाशों ने चाय दुकानदार को शराब पीने के लिए पैसे न देने पर गोली मार दी। गोली दुकानदार के कंधे प ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। नरेला थाना क्षेत्र में शराब पीने के लिए रुपये नहीं देने पर मंगलवार की रात बाइक सवार बदमाश ने एक चाय दुकानदार को गोली मार दी। गोली दुकानदार के कंधे पर लगी। आनन-फानन में घायल को पास के ही एक अस्पताल में ले जाया गया। जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे अन्य अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। नरेला थाना पुलिस ने संबंधित धाराों में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बाहरी-उत्तरी जिला पुलिस अधिकारी ने बताया कि मंगलवार की रात नरेला थाना पुलिस को इस वारदात की जानकारी मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पाया कि घायल को अस्पताल चाल ले जाया गया है। पुलिस ने पीड़ित परिवार से पूछताछ कर बदमाशों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर कर जांच शुरू कर दी है।

    आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से आरोपितों का पता लगा रही है। घायल दुकानदार बाबू की बहन ने बताया कि एक बाइक पर तीन बदमाश आए, उन्होंने पहले लूटपाट की। फिर जाते हुए बाइक पर पीछे बैठे शख्स ने बाबू को गोली मार दी।

    इस दौरान उन्होंने बदमाशों को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वे वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। बदमाश तीन की संख्या में थे। इनमें से दो बदमाशों को वह पहले से जानती हैं। उनका नाम उन्होंने पुलिस को बता दिया है। घायल का इलाज जारी है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि बदमाशों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है।

    शमसे आलम