Delhi Crime: बाइक सवार बदमाश ने चाय दुकानदार के कंधे में मारी गोली, शराब पीने के लिए नहीं दिए थे रुपये 

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। नरेला थाना क्षेत्र में शराब पीने के लिए रुपये नहीं देने पर मंगलवार की रात बाइक सवार बदमाश ने एक चाय दुकानदार को गोली मार दी। गोली दुकानदार के कंधे पर लगी। आनन-फानन में घायल को पास के ही एक अस्पताल में ले जाया गया। जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे अन्य अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। नरेला थाना पुलिस ने संबंधित धाराों में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बाहरी-उत्तरी जिला पुलिस अधिकारी ने बताया कि मंगलवार की रात नरेला थाना पुलिस को इस वारदात की जानकारी मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पाया कि घायल को अस्पताल चाल ले जाया गया है। पुलिस ने पीड़ित परिवार से पूछताछ कर बदमाशों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर कर जांच शुरू कर दी है।

आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से आरोपितों का पता लगा रही है। घायल दुकानदार बाबू की बहन ने बताया कि एक बाइक पर तीन बदमाश आए, उन्होंने पहले लूटपाट की। फिर जाते हुए बाइक पर पीछे बैठे शख्स ने बाबू को गोली मार दी।