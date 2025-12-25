दिल्ली में जल्दी पेट्रोल भरवाने के चक्कर में बाइक सवार दो भाइयों को पीटा, तीन आरोपितों ने दिया वारदात को अंजाम
दिल्ली में पेट्रोल पंप पर जल्दी पेट्रोल भरवाने को लेकर बाइक सवार दो भाइयों की तीन लोगों ने पिटाई कर दी। यह घटना तब हुई जब पीड़ित पेट्रोल पंप पर लाइन म ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। शास्त्री पार्क इलाके में एक पेट्रोल पंप पर पेट्राेल जल्दी भरवाने के चक्कर में तीन लोगों ने बाइक सवार दो भाइयों को जमकर पीट दिया। दोनों भाइयों का कसूर सिर्फ इतना था कि वह पेट्रोल डलवाने के बाद खड़े होकर रुपये वापस लेने का इंतजार कर रहे थे।
वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित मौके से भाग गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हारुन व इसके भाई सलमान को इलाज के लिए जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में भर्ती में करवाया। हारुन की शिकायत पर शास्त्री पार्क थाना ने केस दर्ज किया है।
हारुन अपने परिवार के साथ डीडीए फ्लैट्स शास्त्री पार्क में रहते हैं। वह अपने भाई के साथ बाइक से जीटी रोड स्थित पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए गए थे। पेट्रोल भरवाने बाद कर्मचार को रुपये दिए। वह बचे हुए रुपये लेने के लिए इंतजार करने लगे। तभी पीछे से एक बाइक पर तीन लोग आए।
आरोप है हारुन से हटने के लिए कहने लगे। पीड़ित ने कुछ देर इंतजार करने को कहा। इससे वह तीनों नाराज हो गए। तीनों ने मिलकर दोनों भाइयों को लात घूंसों से पीट दिया। आरोपितों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है।
