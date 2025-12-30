दिल्ली में चोरों का आतंक, ATM काटकर उड़ाए 20 लाख रुपये; CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली के स्वरूप नगर थाना क्षेत्र में रविवार रात बदमाशों ने एक्सिस बैंक के एक एटीएम मशीन को गैस कटर से काटकर 20 लाख रुपये पार कर दिए। बदमाश वारदात को अंजाम देकर भाग गए। पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर आरोपितों का पता लगा रही है।

पुलिस एटीएम में लगे सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों की पहचान करने में जुटी है। पुलिस का दावा है कि वह जल्द ही बदमाशों को पकड़ लेगी। सोमवार सुबह स्वरूप नगर थाना पुलिस को नत्थूपुरा मार्केट में एक्सिस बैंक के एटीएम से छेड़छाड़ और रुपये निकलने की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची। बैंक अधिकारी और रुपये डालने वाली वैन वहां खड़ी थी। वहीं, जांच में पता चला कि बदमाशों ने देर रात एटीएम को गैस कटर से काटकर उससे पैसे निकाल कर ले गए हैं। पुलिस ने जांच में पाया कि घटना को अंजाम देने वाले बदमाश एटीएम बूथ में लगे सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे करने के बाद वारदात को अंजाम दिया।