LG के अभिभाषण से शुरू होगा दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र, 'शीशमहल' की रिपोर्ट पर गरमाएगी सियासत

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र उपराज्यपाल वीके सक्सेना के संबोधन के साथ शुरू होगा। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 5 जनवरी से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में महत्वपूर्ण विधायी और प्रक्रियात्मक मामलों पर चर्चा होगी। विधानसभा सत्र के आयोजन के संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने आगे बताया कि सत्र को सुचारू और व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए सभी प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक तैयारियां की जा रही हैं। विधानसभा सचिवालय की विभिन्न शाखाओं के बीच समन्वय स्थापित किया गया है, और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक लॉजिस्टिक्स व्यवस्था की जा रही है कि सदन की कार्यवाही बिना किसी रुकावट के चले। उन्होंने बताया कि इस चार दिवसीय सत्र के दौरान सदन में महत्वपूर्ण विधायी और प्रक्रियात्मक कार्य पूरे किए जाएंगे, और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश किए जाने का प्रस्ताव है।