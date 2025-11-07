दिल्ली-NCR में AQI 350 के पार, 'जहरीली हवा' से सांसों पर खतरा बरकरार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi AQI Today दिल्ली-एनसीआर में दो दिनों के मामूली सुधार के बाद राजधानी की वायु गुणवत्ता फिर से बिगड़ गई। शुक्रवार को दिल्ली का एक्यूआई 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच गया। सुबह सात बजे आनंद विहार का AQI 329 दर्ज किया गया। इसके अलावा दिल्ली के और इलाकों में भी स्थिति बहुत खराब है, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। आइए बताते हैं कि आज दिल्ली-एनसीआर में कहां कितना एक्यूआई रहा है?

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली के बवाना में सुबह सात बजे एक्यूआई 366 रिकॉर्ड किया गया, जबकि आईजीआई एयरपोर्ट पर AQI 266 दर्ज किया गया है। वहीं, जहांगीरपुरी में एक्यूआई 336 रिकॉर्ड किया गया, जबकि मुंडका में भी स्थिति बेहद खराब रही। मुंडका में सुबह सात बजे एक्यूआई 336 दर्ज किया गया। सोनिया विहार में एक्यूआई 326 पाया गया, जबकि पंजाबीबाग में AQI 344 रिकॉर्ड किया गया है।

दिल्ली के अलावा गुरुग्राम के सेक्टर-51 में आज सुबह सात बजे एक्यूआई 290 दर्ज किया गया है। वहीं, गाजियाबाद के इंडिरापुरम में सुबह एक्यूआई 250 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि गाजियाबाद के लोनी में 311 एक्यूआई पाया गया है। वहीं, अगर नोएडा की बात करें तो के सेक्टर-116 में सुबह सात बजे 266 एक्यूआई दर्ज किया गया, जबकि सेक्टर-62 में 275 एक्यूआई पाया गया।

दिल्ली-एनसीआर में AQI स्थिति (07 नवंबर 2025) देखिए कहां कितना AQI स्थान AQI स्थिति आनंद विहार दिल्ली 329 बहुत खराब बवाना दिल्ली 366 बहुत खराब आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली 266 खराब जहांगीरपुरी दिल्ली 336 बहुत खराब मुंडका दिल्ली 336 बहुत खराब सोनिया विहार दिल्ली 326 बहुत खराब पंजाबी बाग दिल्ली 344 बहुत खराब गुरुग्राम सेक्टर-51 290 खराब इंडिरापुरम गाजियाबाद 250 खराब लोनी गाजियाबाद 311 बहुत खराब नोएडा सेक्टर-116 266 खराब नोएडा सेक्टर-62 275 खराब बताया गया कि पराली जलाने की वजह से भी वायु गुणवत्ता में गिरावट आई है। जल्द इसमें कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। यह भी पढ़ें- घने कोहरे पर भी दिल्ली एयरपोर्ट पर उतर सकें विमान, इसके लिए करना होगा इंतजार; कैट-3 चालू होने में लगेगा समय

सिरसा ने ली हॉट स्पॉट की प्रगति रिपोर्ट पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने गुरुवार को दिल्ली सचिवालय में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में पर्यावरण विभाग, डीपीसीसी, एमसीडी के डिविजनल कमिश्नर्स और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने सभी 13 प्रदूषण हॉट स्पॉट की प्रगति रिपोर्ट ली और जमीन पर काम करने वाली टीमों को और तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए।