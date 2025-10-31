दिल्ली-NCR में 'जहरीली' हवा से थोड़ी राहत, 200 से नीचे आया AQI; कैसा है आपके इलाके का हाल?
दिल्ली-एनसीआर में आज वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है, एक्यूआई 200 से नीचे दर्ज किया गया। हालांकि, गुरुवार को हवा 'गंभीर' श्रेणी के करीब थी। इस साल अक्टूबर पिछले पांच सालों में दूसरा सबसे प्रदूषित महीना रहा, जिसमें 'अच्छी' श्रेणी का एक भी दिन नहीं था। विशेषज्ञों का कहना है कि वर्षा और तेज हवा ही प्रदूषण कम कर सकती है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi AQI Today दिल्ली-एनसीआर में आज शुक्रवार को थोड़ी राहत के बीच दिल्ली का एक्यूआई 200 से नीचे दर्ज किया गया है। हालांकि, गुरुवार को राजधानी की हवा 'गंभीर' श्रेणी के करीब पहुंच गई थी। कल दिल्ली का एक्यूआई 373 रिकॉर्ड किया गया था। प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए दिल्ली-NCR में ग्रेप-2 की पाबंदियां लगी हुई हैं।
aqi.in के अनुसार, शुक्रवार सुबह सात बजे नई दिल्ली का एक्यूआई 186 दर्ज किया गया, जबकि आनंद विहार दिल्ली का एक्यूआई 178 दर्ज किया गया है।
आज कहां कितना है AQI
|स्थान
|AQI
|स्थिति
|नई दिल्ली
|186
|मध्यम
|आनंद विहार दिल्ली
|178
|मध्यम
|दिल्ली कैंट
|189
|मध्यम
|गाजियाबाद
|193
|मध्यम
|ग्रेटर नोएडा
|190
|मध्यम
|नोएडा
|173
|मध्यम
|गुरुग्राम हरियाणा
|209
|खराब
पांच साल में दूसरा सबसे प्रदूषित रहा अक्टूबर
इस साल 74 प्रतिशत अधिक वर्षा के बावजूद अक्टूबर का महीना पांच सालों का दूसरा सबसे प्रदूषित रहा है। महीने में 'अच्छी' श्रेणी की हवा वाला एक भी दिन नहीं मिला। जबकि 'बहुत खराब' श्रेणी वाले दिनों में वृद्धि देखी गई।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) से मिले आंकड़े बताते हैं कि इस साल अक्टूबर में 30 तारीख तक चार दिन 'संतोषजनक', नौ दिन 'मध्यम', नौ दिन 'खराब' और आठ दिन 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज किए गए। महीने का औसत एक्यूआइ 224 रहा, यह 2021 के पश्चात दूसरा सर्वाधिक है।
सीपीसीबी के पूर्व अपर निदेशक डा दीपांकर साहा बताते हैं कि दिल्ली के प्रदूषण की एक ही दवा है- वर्षा और तेज हवा। लेकिन इस साल अक्टूबर में वर्षा माह के शुरू में ही होकर रह गई और हवा की गति बीच बीच में मंद पड़ती है। इसीलिए यह स्थिति बनी।
इसलिए भी बिगड़ी स्थिति
दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली ने बताया कि शहर का वायु-संचार सूचकांक जो वायुमंडल की प्रदूषकों को फैलाने की क्षमता का माप है 6,000 वर्ग मीटर सेकंड के अनुकूल स्तर से नीचे बना हुआ है। 10 किमी प्रति घंटे से कम की धीमी हवा और नमी के उच्च स्तर ने प्रदूषकों को फैलने से रोक दिया।
यही वजह है कि आकाश धुंधला रहा। सुबह 7.30 बजे पालम में दृश्यता का स्तर 1,000 मीटर व सफदरजंग में 800 मीटर था। इस दौरान हवा की स्थिति शांत बताई गई।
