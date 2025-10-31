दिल्ली-NCR में 'जहरीली' हवा से थोड़ी राहत, 200 से नीचे आया AQI; कैसा है आपके इलाके का हाल?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi AQI Today दिल्ली-एनसीआर में आज शुक्रवार को थोड़ी राहत के बीच दिल्ली का एक्यूआई 200 से नीचे दर्ज किया गया है। हालांकि, गुरुवार को राजधानी की हवा 'गंभीर' श्रेणी के करीब पहुंच गई थी। कल दिल्ली का एक्यूआई 373 रिकॉर्ड किया गया था। प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए दिल्ली-NCR में ग्रेप-2 की पाबंदियां लगी हुई हैं।

aqi.in के अनुसार, शुक्रवार सुबह सात बजे नई दिल्ली का एक्यूआई 186 दर्ज किया गया, जबकि आनंद विहार दिल्ली का एक्यूआई 178 दर्ज किया गया है। आज कहां कितना है AQI स्थान AQI स्थिति नई दिल्ली 186 मध्यम आनंद विहार दिल्ली 178 मध्यम दिल्ली कैंट 189 मध्यम गाजियाबाद 193 मध्यम ग्रेटर नोएडा 190 मध्यम नोएडा 173 मध्यम गुरुग्राम हरियाणा 209 खराब पांच साल में दूसरा सबसे प्रदूषित रहा अक्टूबर इस साल 74 प्रतिशत अधिक वर्षा के बावजूद अक्टूबर का महीना पांच सालों का दूसरा सबसे प्रदूषित रहा है। महीने में 'अच्छी' श्रेणी की हवा वाला एक भी दिन नहीं मिला। जबकि 'बहुत खराब' श्रेणी वाले दिनों में वृद्धि देखी गई।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) से मिले आंकड़े बताते हैं कि इस साल अक्टूबर में 30 तारीख तक चार दिन 'संतोषजनक', नौ दिन 'मध्यम', नौ दिन 'खराब' और आठ दिन 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज किए गए। महीने का औसत एक्यूआइ 224 रहा, यह 2021 के पश्चात दूसरा सर्वाधिक है।

इसलिए भी बिगड़ी स्थिति दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली ने बताया कि शहर का वायु-संचार सूचकांक जो वायुमंडल की प्रदूषकों को फैलाने की क्षमता का माप है 6,000 वर्ग मीटर सेकंड के अनुकूल स्तर से नीचे बना हुआ है। 10 किमी प्रति घंटे से कम की धीमी हवा और नमी के उच्च स्तर ने प्रदूषकों को फैलने से रोक दिया।