दिल्ली एयरपोर्ट पर कोहरे के चलते लो-विजिबिलिटी प्रोसीजर लागू, यात्रियों के लिए फ्लाइट स्टेटस जानना जरूरी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में कोहरा, धुंध और खराब वायु गुणवत्ता के चलते इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI Airport) पर बुधवार सुबह से परिचालन चुनौतियां बनी हुई हैं। कम दृश्यता को देखते हुए एयरपोर्ट प्रशासन ने ‘लो-विजिबिलिटी प्रोसीजर’ लागू कर दिए हैं, ताकि उड़ानों का संचालन सुरक्षित तरीके से किया जा सके। एयरपोर्ट की ओर से सुबह 9 बजे जारी एडवाइजरी में बताया गया कि फिलहाल उड़ानों का संचालन सामान्य रूप से जारी है, लेकिन टेकऑफ और लैंडिंग में सामान्य से अधिक समय लग सकता है।

