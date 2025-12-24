Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली एयरपोर्ट पर कोहरे के चलते लो-विजिबिलिटी प्रोसीजर लागू, यात्रियों के लिए फ्लाइट स्टेटस जानना जरूरी

    By Jagran News Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 01:17 PM (IST)

    दिल्ली एयरपोर्ट पर कोहरे के कारण लो-विजिबिलिटी प्रक्रिया लागू की गई है। दृश्यता कम होने के कारण उड़ानों के संचालन में सामान्य से अधिक समय लग सकता है। ...और पढ़ें

    Hero Image
    delhi airport in smog

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में कोहरा, धुंध और खराब वायु गुणवत्ता के चलते इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI Airport) पर बुधवार सुबह से परिचालन चुनौतियां बनी हुई हैं।

    कम दृश्यता को देखते हुए एयरपोर्ट प्रशासन ने ‘लो-विजिबिलिटी प्रोसीजर’ लागू कर दिए हैं, ताकि उड़ानों का संचालन सुरक्षित तरीके से किया जा सके। एयरपोर्ट की ओर से सुबह 9 बजे जारी एडवाइजरी में बताया गया कि फिलहाल उड़ानों का संचालन सामान्य रूप से जारी है, लेकिन टेकऑफ और लैंडिंग में सामान्य से अधिक समय लग सकता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे एयरपोर्ट पहुंचने से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति जरूर जांच लें, ताकि यात्रा में किसी तरह की असुविधा न हो।

    इन तरीकों से जांच सकते हैं फ्लाइट स्टेटस

    एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट समेत सभी प्रमुख एयरलाइंस के यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे:

    • संबंधित एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट
    • एयरलाइन का मोबाइल ऐप
    • या दिल्ली एयरपोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट
      पर जाकर अपनी उड़ान की ताजा जानकारी चेक करें।

    वायु गुणवत्ता भी बनी चिंता

    सुबह करीब 9:55 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) ‘खराब’ श्रेणी में दर्ज किया गया। खराब हवा और कोहरे की संयुक्त स्थिति के कारण दृश्यता कम हो रही है, जिसका असर हवाई परिचालन पर पड़ रहा है।

    एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों से समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचने और लगातार फ्लाइट अपडेट पर नजर रखने की अपील की है, ताकि सर्दियों के इस मौसम में यात्रा सुरक्षित और सुगम बनी रहे।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली-NCR से कोहरा अचानक गायब! क्रिसमस के बाद बदल सकता है मिजाज; देश के कई क्षेत्रों में विजिबिलिटी रही जीरो