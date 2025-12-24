दिल्ली एयरपोर्ट पर कोहरे के चलते लो-विजिबिलिटी प्रोसीजर लागू, यात्रियों के लिए फ्लाइट स्टेटस जानना जरूरी
दिल्ली एयरपोर्ट पर कोहरे के कारण लो-विजिबिलिटी प्रक्रिया लागू की गई है। दृश्यता कम होने के कारण उड़ानों के संचालन में सामान्य से अधिक समय लग सकता है। ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में कोहरा, धुंध और खराब वायु गुणवत्ता के चलते इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI Airport) पर बुधवार सुबह से परिचालन चुनौतियां बनी हुई हैं।
कम दृश्यता को देखते हुए एयरपोर्ट प्रशासन ने ‘लो-विजिबिलिटी प्रोसीजर’ लागू कर दिए हैं, ताकि उड़ानों का संचालन सुरक्षित तरीके से किया जा सके। एयरपोर्ट की ओर से सुबह 9 बजे जारी एडवाइजरी में बताया गया कि फिलहाल उड़ानों का संचालन सामान्य रूप से जारी है, लेकिन टेकऑफ और लैंडिंग में सामान्य से अधिक समय लग सकता है।
प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे एयरपोर्ट पहुंचने से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति जरूर जांच लें, ताकि यात्रा में किसी तरह की असुविधा न हो।
इन तरीकों से जांच सकते हैं फ्लाइट स्टेटस
एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट समेत सभी प्रमुख एयरलाइंस के यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे:
- संबंधित एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट
- एयरलाइन का मोबाइल ऐप
- या दिल्ली एयरपोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट
पर जाकर अपनी उड़ान की ताजा जानकारी चेक करें।
वायु गुणवत्ता भी बनी चिंता
सुबह करीब 9:55 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) ‘खराब’ श्रेणी में दर्ज किया गया। खराब हवा और कोहरे की संयुक्त स्थिति के कारण दृश्यता कम हो रही है, जिसका असर हवाई परिचालन पर पड़ रहा है।
एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों से समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचने और लगातार फ्लाइट अपडेट पर नजर रखने की अपील की है, ताकि सर्दियों के इस मौसम में यात्रा सुरक्षित और सुगम बनी रहे।
