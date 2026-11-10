दिल्ली एयरपोर्ट पर हल्के कोहरे का साया, विजिबिलिटी 800 मीटर; उड़ान परिचालन पर गंभीर असर नहीं
राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मंगलवार सुबह हल्के कोहरे के कारण दृश्यता 800 मीटर दर्ज की गई। हालांकि, उड़ानों के संचालन पर कोई गंभीर असर नहीं पड़ा।
HighLights
दिल्ली एयरपोर्ट पर मंगलवार सुबह हल्का कोहरा छाया रहा।
दृश्यता घटकर 800 मीटर दर्ज की गई, जो सामान्य से कम है।
उड़ानों के परिचालन पर कोई गंभीर प्रभाव नहीं पड़ा।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) एयरपोर्ट पर मंगलवार सुबह हल्के कोहरे की परत देखने को मिली। सुबह के समय एयरपोर्ट क्षेत्र में दृश्यता (विजिबिलिटी) घटकर 800 मीटर दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार, एयरपोर्ट पर सुबह 8 बजे दृश्यता का सबसे निचला स्तर (800 मीटर) दर्ज किया गया था। सुबह 8 बजे से ही विजिबिलिटी 1000 मीटर से नीचे बनी हुई है।
कल के मुकाबले सुधार
हालांकि, 9 नवंबर (सोमवार) की तुलना में आज स्थिति में थोड़ा सुधार देखा गया है। कल इसी समय एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 600 मीटर दर्ज की गई थी, जिसके मुकाबले आज दृश्यता में करीब 200 मीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
उड़ानों पर अत्यधिक असर नहीं
आज सुबह 500 मीटर से कम विजिबिलिटी की स्थिति दर्ज नहीं की गई है, जो बेहद घने कोहरे की श्रेणी से बाहर है। एयरपोर्ट प्रशासन के मुताबिक, छिछले कोहरे के बावजूद उड़ानों की आवाजाही पर कोई बड़ा या गंभीर प्रभाव नहीं पड़ा है और संचालन सामान्य रूप से जारी है।