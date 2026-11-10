दिल्ली से 1126 KM दूर छठ मनाने बिहार जा रहे भांजे की सड़क हादसे में मौत, मामा गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। लखनऊ-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार तड़के हादसा हो गया। दिल्ली से 1126 किमी दूर बिहार छठ मनाने जा रहे बाइक सवार मामा और भांजे को ट्रक ने टक्कर मार दी।

हादसे में भांजे की मृत्यु हो गई, जबकि मामा गंभीर रूप से घायल हो गए। युवक की मृत्यु के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

दिल्ली में काम करते थे मामा-भांजे

बिहार के सिवान जिले के रघुनाथपुर निवासी ऋषि कुमार अपने मामा श्याम सिंह के साथ दिल्ली में काम करते थे। दोनों लोगों को छठ मनाने के लिए बिहार अपने घर जाना था।

दोनों ही दिल्ली से बाइक से इतनी लंबी दूरी तय करते हुए घर जा रहे थे। शाहजहांपुर के मीरानपुर कटरा में सब्जी मंडी के पास ट्रक ने ऋषि की बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में दोनों मामा-भांजे गंभीर रूप से लोग घायल हो गए।