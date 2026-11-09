आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा: लोहे की रेलिंग से टकराकर पलटी कार, सपा कार्यकर्ता की मौत, दो घायल

जागरण संवाददाता, कानपुर। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के किलोमीटर 220 पर फूड प्लाजा के पास लखनऊ की ओर जा रही तेज रफ्तार कार सड़क किनारे लगी लोहे की रेलिंग से टकराकर पलट गई। हादसे में कार सवार अयोध्या निवासी तीन सपा कार्यकर्ता घायल हो गए। मौके पर पहुंची यूपीडा की एंबुलेंस तीनों घायलों को सीएचसी ले गई, जहां परीक्षण के बाद डाक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया और दो घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर रेफर कर दिया।

यह है पूरी घटना अयोध्या के महाराजगंज थाना क्षेत्र के मूड़ाडिहा, पूरा बाजार निवासी सुरेंद्र यादव पुत्र स्वर्गीय राम उबारे अपने गांव निवासी 40 वर्षीय लाल साहब यादव पुत्र स्व. रामइंद्र यादव और अयोध्या के रौनाई थाना क्षेत्र के सलारपुर पोस्ट चिर्रा मोहम्मदपुर निवासी 35 वर्षीय रविंद्र चौरसिया पुत्र जगजीवन के साथ सोमवार सुबह इटावा के सैफई में सांसद धर्मेंद्र यादव से मिलने गए थे। तीनों सपा कार्यकर्ता हैं।

सुरेंद्र ने बताया कि सांसद धर्मेंद्र यादव से मिलने के बाद सोमवार शाम वह लोग एस्प्रेसो कार से वापस घर जा रहे थे। कार सुरेंद्र चला रहे थे। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर अरौल के फूड प्लाजा के नजदीक पास से गुजरे तेज रफ्तार वाहन से बचने के प्रयास में उनकी तेज रफ्तार कार सड़क किनारे लगी लोहे की रेलिंग से टकराकर पलट गई।

हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गई और कार सवार तीनों लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंचे यूपीडा के सुरक्षाकर्मियों ने कार को सीधा कर तीनों घायलों को बाहर निकाला और एंबुलेंस से सीएचसी भेजा। जहां परीक्षण के बाद डाक्टरों ने लाल साहब को मृत घोषित कर दिया और सुरेंद्र और रविंद्र को कानपुर रेफर कर दिया।