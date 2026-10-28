यूपी में 90KM लंबे लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू, गंगा और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा

जागरण संवाददाता, फतेहगढ़। गंगा एक्सप्रेस-वे व आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए जिले में बनने वाले लिंक एक्सप्रेस-वे का निर्माण जल्द शुरू होगा।

प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक में निर्माण एजेंसी चयन के बाद तीन वर्ष में कार्य पूरा कराने का निर्णय लिया गया है। निर्माण एजेंसी पांच वर्ष तक एक्सप्रेस-वे का अनुरक्षण करेगी।

जिले में करीब 90 किलोमीटर लिंक एक्सप्रेस-वे का निर्माण होना है। इसे हरदोई जनपद के सवायजपुर के पास गंगा एक्सप्रेसवे व दूसरी ओर इटावा में कुदरेल के पास आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा।

इससे बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के लिए कनेक्टिविटी रूट भी मिलेगा। जिले में बनने वाले लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए प्रशासन ने जमीन अधिग्रहित करने को विशेष कैंप लगवाकर करीब 90 प्रतिशत जमीन का बैनामा करा लिया है। जो ग्रामीण जमीन देने को तैयार नहीं हैं, उनसे भी जमीन लेने की तैयारी चल रही है।