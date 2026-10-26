आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टकराए तीन ट्रक, एक ड्राइवर की मौत; दो गंभीर घायल

संवाद सूत्र, फतेहाबाद (आगरा)।Agra News: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सोमवार तड़के तीन ट्रकों की भिड़ंत में एक चालक की मौत हो गई, जबकि दो चालक घायल हो गए। हादसा फतेहाबाद क्षेत्र में एक्सप्रेसवे के किलोमीटर संख्या 22.300 पर रात करीब 2:30 बजे हुआ।

हादसे में मृत चालक के शव को एंबुलेंस से आगरा की मोर्चरी भेज दिया गया, जबकि दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीनों ट्रक लखनऊ से आगरा की तरफ जा रहे थे चौकी इंचार्ज लुहारी यासीन बेग और यूपीडा के सुरक्षा अधिकारी राधामोहन द्विवेदी ने संयुक्त रूप से बताया कि तीनों ट्रक लखनऊ की ओर से आगरा जा रहे थे। हादसे में बीच वाले ट्रक के चालक राजीव पुत्र नरपाल उम्र लगभग 29 वर्ष निवासी ग्राम चडरा लालपुर, थाना महोली, जिला सीतापुर की मौके पर ही मौत हो गई।