यूपी में MLC चुनाव के लिए आगरा में दोबारा मतदान, तीन बूथों पर भारी पुलिस तैनात, नौ बजे तक 6% वोटिंग

जागरण संवाददाता, आगरा। आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन (एमएलसी चुनाव) के लिए सोमवार को फतेहाबाद, खेरागढ़ और सैंया के तीन बूथों पर सोमवार को पुनर्मतदान शुरू हो चुका है। तीन बूथ में सुबह 9:00 तक 6 प्रतिशत मतदान हुआ। मतदान शाम 4:00 बजे तक चलेगा। मंगलवार सुबह 8:00 बजे से फिरोजाबाद रोड स्थित गल्ला मंडी में मतगणना होगी। शिक्षक चुनाव में 12 प्रत्याशी मैदान में है सपा प्रत्याशी डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने तीन बूथ में बूथ कैपचरिंग के आरोप लगाए थे। जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने मतदान को रद्द करते हुए पुनर्मतदान के आदेश दिए थे।

सपा प्रत्याशी डॉ. आकाश ने बूथ कैप्चरिंग के लगाए थे आरोप आगरा खंड शिक्षक और स्नातक निर्वाचन (एमएलसी चुनाव) के लिए शुक्रवार को मतदान हुआ था। मतदान के दौरान कमिश्नरी पहुंचे सपा के शिक्षक एमएलसी प्रत्याशी एमएलसी डॉ. आकाश अग्रवाल ने बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगाए थे। वह फूट-फूट कर रोए थे। उन्होंने मतदान में गड़बड़ी के साक्ष्य भी उपलब्ध कराए थे।