आगरा खंड एमएलसी चुनाव: हंगामे और गड़बड़ी के बाद तीन बूथों का मतदान निरस्त, सोमवार को दोबारा वोटिंग

जागरण संवाददाता, आगरा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद आगरा खंड शिक्षक और स्नातक निर्वाचन के लिए शुक्रवार को फतेहाबाद, खेरागढ़ और सैंया के तीन बूथों पर हुए मतदान को निरस्त किया गया है। अब इन केंद्रों पर सोमवार को पुनर्मतदान कराया जाएगा।

सपा प्रत्याशी डा. आकाश अग्रवाल ने शुक्रवार को हुए मतदान में कुछ बूथों पर गड़बड़ी की शिकायत की थी। भाजपा कार्यकर्ताओं पर बूथ कैप्चरिंग व मारपीट के आरोप लगाए थे। इंटरनेट मीडिया में बूथ में भाजपा कार्यकर्ताओं के घुसने और बैलेट पेपर फैलाने के वीडियो प्रसारित हुए थे।