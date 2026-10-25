307 करोड़ से होगा 'ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग' का चौड़ीकरण, धार्मिक महत्व वाली 21 सड़कों पर भी खर्च होंगे 369 करोड़

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले प्रदेश सरकार विकास कार्यों को गति देने में जुटी है। इसी क्रम में धर्मार्थ कार्ययोजना के तहत धार्मिक महत्व की 22 सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। लगभग 222 किलोमीटर लंबी इन परियोजनाओं पर 676.48 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

स्वीकृत परियोजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग को चौड़ा करने का काम है। मथुरा व अलीगढ़ जिले में ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग के 96 किमी से अधिक लंबे हिस्से को 5.5 मीटर चौड़ा करने के लिए 307.31 करोड़ रुपये की योजना को व्यय वित्त समिति ने स्वीकृति दी है।

श्रद्धालुओं को हो रही असुविधा ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग को चौड़ा करने के लिए भूमि अधिग्रहण भी किया जाएगा। परिक्रमा मार्ग की चौड़ाई एक समान नहीं है। अलग-अलग हिस्सों में यह तीन से साढ़े पांच मीटर तक चौड़ा है, जिससे श्रद्धालुओं को असुविधा होती है। मार्ग की कुल लंबाई लगभग 265 किलोमीटर बताई गई है।