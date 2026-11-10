दिल्ली से 55 KM दूर इस शहर में दीपावली पर वायु प्रदूषण का फूटा बम, 5 साल का रिकॉर्ड टूटा

जागरण संवाददाता, बागपत। बीते दिनों कई बार देश के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल हो चुके बागपत ने अब दीपावली पर वायु प्रदूषण का पांच साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया।

बागपत में एक्यूआइ 305 रहा तो 12 डेसीबल तक पहुंचे ध्वनि प्रदूषण ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं। शर्मनाक स्थित यह रही कि ग्रैप-3 के नियम सिर्फ कागजों तक सीमित रहे, क्योंकि जमीन पर प्रदूषण में कमी लाने का प्रयास नजर नहीं आया। तंत्र की इस लापरवाही से गले में खराश, आंखों में जलन, सांस फूलने और चर्म रोग का रोना रोते दिखे।

एक नवंबर को ही बागपत 346 एक्यूआइ के साथ वायु प्रदूषण में देश में पहले स्थान पर था। इससे पहले 22 अक्टूबर को बड़ौत शहर भी देश में पहले स्थान प्राप्त किया था। इसके बावजूद दीपावली पर वायु प्रदूषण में कमी लाने का कोई प्रयास नहीं किया गया।

दीपावली पर भी रोजमर्रा की तरह 24 हजार कंडम वाहन सड़कों पर दौड़कर धुआं छोडते रहे। मिट्टी खनन एवं परिवहन, निर्माण कार्यों से उड़ती धूल, डस्ट ढुलाई, गन्ना कोल्हुओं तथा फैक्ट्रियों की चिमनियों से उठता धुआं रोकने का काम कहीं होता नहीं दिखा। यही वजह रही कि दीपावली की शाम चार बजे से लेकर सोमवार की शाम चार बजे तक बागपत का एक्यूआइ 305 रहा है।

हालांकि इससे पहले दिन तो एक्यूआइ 326 था। न केवल वायु प्रदूषण बढ़ा बल्कि ध्वनि प्रदूषण से भी लोग परेशान रहे। दीपावली पर सेंसेटिव जोन, आवासीय जोन, कामर्शियल जोन तथा औद्योगिक क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण में तीन से 12 डेसीबल तक की बढोत्तरी दर्ज की गई है।