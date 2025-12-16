Delhi IGI Airport: खराब विजिबिलिटी के कारण कई फ्लाइट्स रद, IMD ने मौसम को लेकर दिया ताजा अपडेट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आइजीआई) एयरपोर्ट पर मंगलवार को कम विजिबिलिटी की वजह से उड़ानें प्रभावित हुई हैं। सुबह से अब तक 49 प्रस्थान और 77 आगमन रद किए जा चुके हैं। वहीं, दिल्ली एअरपोर्ट पर सोमवार सुबह घने कोहरे के कारण उड़ान संचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ। सुबह 3:30 बजे से नौ बजे के बीच केवल चार उड़ानें ही टेकऑफ कर सकीं। विभिन्न एयरलाइन और एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार, 228 उड़ानें (131 प्रस्थान और 97 आगमन की उड़ानें) रद की गईं।

जानकारी के अनुसार, आईजीआई एयरपोर्ट पर रविवार देर रात से सोमवार दोपहर को मौसम साफ होने तक 700 से अधिक उड़ानें विलंबित रहीं। इनमें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें शामिल थीं। सात विमानों को स्टार्टअपक्लियरेंस मिली थी, लेकिन 3:30 बजे विजिबिलिटी गिरने से उन्हें टेकऑफ की अनुमति नहीं दी गई। नतीजतन, यात्री विमान के अंदर 10 घंटे तक फंसे रहे।

जानकारी के अनुसार, सुबह 5:30 बजे पार्किंग फुल होने के कारण 90 मिनट तक सभी आने वाली उड़ानों को रोक दिया गया। सुबह नौ बजे तक 127 यात्री विमानों को पार्किंग पर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा था। इसके अतिरिक्त यात्रियों को लंबी प्रतीक्षा से बचाने के लिए 228 उड़ानें रद की गईं और पांच फ्लाइट को जयपुर जैसे अन्य हवाई अड्डा पर डायवर्ट करना पड़ा।