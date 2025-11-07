दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ानें क्यों हो रही देर? देश की प्रमुख एयरलाइन कंपनियों ने बताई ये बड़ी वजह
दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुक्रवार को वायु यातायात नियंत्रण (एटीसी) प्रणाली में तकनीकी खराबी के कारण उड़ानें देरी से चल रही हैं, जिससे इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइसजेट और अकासा एयर जैसी प्रमुख एयरलाइंस प्रभावित हुई हैं। हवाई अड्डा संचालक डायल ने एक्स पर बताया कि उनकी टीम सभी हितधारकों के साथ मिलकर समस्या को जल्द ठीक करने में जुटी है, जबकि रोजाना 1,500 से अधिक उड़ानें संभालने वाले इस व्यस्त हवाई अड्डे पर यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइसजेट और अकासा एयर ने शुक्रवार को बताया कि दिल्ली हवाई अड्डे पर एटीसी सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ी के चलते उनकी फ्लाइट्स प्रभावित हो रही हैं और देरी हो रही है। दिल्ली एयरपोर्ट संचालक डायल ने कहा कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) सिस्टम में आई तकनीकी दिक्कत की वजह से उड़ानें विलंबित हैं।
दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) ने एक्स पर पोस्ट कियाकि हमारी टीम डायल समेत सभी संबंधित पक्षों के साथ मिलकर इस समस्या को जल्द से जल्द ठीक करने में जुटी है। देश के सबसे व्यस्त इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (आईजीआईए) पर रोजाना 1,500 से ज्यादा उड़ानें आती-जाती हैं।
Passenger Advisory issued at 08:34 Hours#DelhiAirport #PassengerAdvisory #DELAdvisory pic.twitter.com/ckfpibIazv— Delhi Airport (@DelhiAirport) November 7, 2025
इंडिगो ने अपने एक्स अकाउंट पर दिल्ली में हो रहे इस व्यवधान की जानकारी दी देते हुए कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर एटीसी सिस्टम की तकनीकी समस्या के कारण उड़ान संचालन में देरी हो रही है। इससे दिल्ली के साथ-साथ उत्तरी भारत के कई इलाकों की फ्लाइट्स प्रभावित हैं।
एयर इंडिया के मुताबिक, दिल्ली के एटीसी में तकनीकी खराबी से सभी एयरलाइंस की उड़ानें प्रभावित हैं, जिससे एयरपोर्ट पर और विमान में यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। स्पाइसजेट ने कहा कि यह दिक्कत दिल्ली और उत्तरी क्षेत्रों की कई फ्लाइट्स को प्रभावित कर रही है तो वहीं अकासा एयर के अनुसार, दिल्ली एयरपोर्ट के एटीसी में तकनीकी समस्या से कुछ उड़ानों में देरी और हवाई अड्डे पर लंबा इंतजार संभव है।
समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।