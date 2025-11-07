दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ानें क्यों हो रही देर? देश की प्रमुख एयरलाइन कंपनियों ने बताई ये बड़ी वजह

इंडिगो ने अपने एक्स अकाउंट पर दिल्ली में हो रहे इस व्यवधान की जानकारी दी देते हुए कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर एटीसी सिस्टम की तकनीकी समस्या के कारण उड़ान संचालन में देरी हो रही है। इससे दिल्ली के साथ-साथ उत्तरी भारत के कई इलाकों की फ्लाइट्स प्रभावित हैं।

एयर इंडिया के मुताबिक, दिल्ली के एटीसी में तकनीकी खराबी से सभी एयरलाइंस की उड़ानें प्रभावित हैं, जिससे एयरपोर्ट पर और विमान में यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। स्पाइसजेट ने कहा कि यह दिक्कत दिल्ली और उत्तरी क्षेत्रों की कई फ्लाइट्स को प्रभावित कर रही है तो वहीं अकासा एयर के अनुसार, दिल्ली एयरपोर्ट के एटीसी में तकनीकी समस्या से कुछ उड़ानों में देरी और हवाई अड्डे पर लंबा इंतजार संभव है।