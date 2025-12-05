Language
    दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर यात्रियों की बढ़ी मुश्किल, इंडिगो की 22 फ्लाइट्स कैंसिल; DIAL ने जारी की एडवाइजरी

    By Digital Desk Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 09:50 AM (IST)

    दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर परिचालन संबंधी दिक्कतों के कारण यात्रियों को परेशानी हो रही है। आज इंडिगो की 22 उड़ानें रद कर दी ग ...और पढ़ें

    दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर 22 फ्लाइट्स रद। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi Airport Update दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (IGI Airport) पर आज यानी शुक्रवार को भी यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह से अभी तक इंडिगो की 22 फ्लाइटें कैंसिल की जा चुकी हैं। वहीं, डायल (DIAL) की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है।

    डायल की तरफ से कहा गया कि ऑपरेशनल दिक्कतों की वजह से फ्लाइट में देरी हो रही है, जिस वजह से वे कैंसल हो रही हैं। ज्यादा असर घरेलू सेवाओं पर पड़ रहा है। कहा गया कि हम यात्रियों को सलाह देते हैं कि वे एयरपोर्ट से निकलने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस सीधे अपनी एयरलाइन से वेरिफाई कर लें।

    डायल ने कहा, हमारी डेडिकेटेड ऑन-ग्राउंड टीमें सभी पार्टनर के साथ मिलकर इस रुकावट को कम करने और यात्रियों को आरामदायक अनुभव देने के लिए मेहनत से काम कर रही हैं। आप सभी को हुई परेशानी से हमें खेद है। यात्रियों से धैर्य बनाए रखने की अपील की गई है।