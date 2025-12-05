दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर यात्रियों की बढ़ी मुश्किल, इंडिगो की 22 फ्लाइट्स कैंसिल; DIAL ने जारी की एडवाइजरी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi Airport Update दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (IGI Airport) पर आज यानी शुक्रवार को भी यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह से अभी तक इंडिगो की 22 फ्लाइटें कैंसिल की जा चुकी हैं। वहीं, डायल (DIAL) की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें