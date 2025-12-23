दिल्ली हवाई अड्डे पर कोहरे का कहर, विजिबिलिटी बेहद कम होने से 270 उड़ानें रहीं लेट; 10 को करना पड़ा रद
दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण मंगलवार को 10 उड़ानें रद्द कर दी गईं और 270 से अधिक उड़ानों में देर ...और पढ़ें
पीअीआई, नई दिल्ली। मंगलवार को घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 10 उड़ानें रद कर दी गईं, जबकि 270 से अधिक उड़ानों में देरी हुई।
एक अधिकारी ने बताया कि दिनभर में 6 आगमन और 4 प्रस्थान उड़ानें रद की गई हैं। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइटरडार24 (Flightradar24.com) के अनुसार, 270 से ज्यादा उड़ानें विलंबित रहीं और प्रस्थान उड़ानों में औसतन 29 मिनट की देरी दर्ज की गई।
दिल्ली हवाई अड्डे के संचालक दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर एक पोस्ट में कहा,
“हवाई अड्डे पर दृश्यता में सुधार हो रहा है, हालांकि कुछ गंतव्यों के लिए उड़ानों के प्रस्थान में देरी हो सकती है।” राष्ट्रीय राजधानी स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से रोजाना करीब 1,300 उड़ानों का आवागमन होता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।