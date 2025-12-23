दिल्ली हवाई अड्डे पर कोहरे का कहर, विजिबिलिटी बेहद कम होने से 270 उड़ानें रहीं लेट; 10 को करना पड़ा रद

पीअीआई, नई दिल्ली। मंगलवार को घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 10 उड़ानें रद कर दी गईं, जबकि 270 से अधिक उड़ानों में देरी हुई।

एक अधिकारी ने बताया कि दिनभर में 6 आगमन और 4 प्रस्थान उड़ानें रद की गई हैं। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइटरडार24 (Flightradar24.com) के अनुसार, 270 से ज्यादा उड़ानें विलंबित रहीं और प्रस्थान उड़ानों में औसतन 29 मिनट की देरी दर्ज की गई।