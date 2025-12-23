Language
    कोहरे की मार! दिल्ली एयरपोर्ट पर 10 उड़ानें रद, 270 से अधिक विमानों ने देरी से भरी उड़ान

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 11:38 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में घने कोहरे के साथ छाए स्मॉग ने हवाई सेवाओं की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आइजीआई) हवाई अड्डे पर मंगलवार को खराब लो विजिबिलिटी के कारण 10 उड़ानें रद कर दी गईं, जबकि करीब 270 उड़ानों के परिचालन में देरी दर्ज की गई।

    हालांकि, राहत की बात यह रही कि एआई तकनीक आधारित कैट III-बी प्रणाली के प्रभावी उपयोग से रद होने वाली उड़ानों की संख्या पिछले दिनों के मुकाबले काफी कम रही।

    रद की गई 10 उड़ानों में 6 आगमन और 4 प्रस्थान शामिल हैं। कोहरे की घनी चादर के कारण रनवे पर दृश्यता का स्तर काफी नीचे गिर गया था। परिचालन डेटा के अनुसार देर हुई कई घरेलू उड़ानों ने अपने निर्धारित समय से 15 से 30 मिनट की सामान्य देरी के साथ उड़ान भरी।

    खराब दृश्यता और सुरक्षा प्रोटोकॉल के कारण कुछ उड़ानों को 4 घंटे तक की अधिकतम देरी का सामना करना पड़ा। इस दौरान यात्री टर्मिनल के भीतर और बाहर उड़ानों के अपडेट का इंतजार करते नजर आए। एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार स्मॉग और कोहरे के बावजूद हवाई अड्डे पर परिचालन पूरी तरह ठप नहीं हुआ।

    इसका मुख्य श्रेय आधुनिक तकनीक को जाता है। इसमें कैट III-बी प्रणाली एआई की मदद से पायलटों को महज 50 मीटर की दृश्यता में भी विमान को सुरक्षित लैंड कराने की सुविधा देती है।