258 दिन बाद दिल्ली की हवा हुई 'बहुत खराब', ग्रेप-2 के प्रतिबंध लागू; पाबंदियों की लंबी लिस्ट

राज्य ब्यूरो, जागरण, नई दिल्ली। लगातार बिगड़ी वायु गुणवत्ता के बीच दीवाली से एक दिन पहले रविवार को ही दिल्ली की वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच गई। शाम सात बजे दिल्ली का एयर इंडेक्स 302 पहुंच गया। हालांकि शाम चार बजे यह 296 था। पूर्वानुमान के अनुसार हाल फिलहाल इस स्थिति में सुधार के आसार भी नहीं हैं। इसी के मद्देनजर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने आपात बैठक कर एनसीआर ने ग्रेप (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के दूसरे चरण के 11 सूत्री प्रविधानों एवं प्रतिबंधों को लागू कर दिया है।