फिर से 'गंभीर' स्थिति में पहुंचने वाली है दिल्ली का हवा, CPCB ने रविवार के लिए जारी किया अलर्ट
दिल्ली की वायु गुणवत्ता शुक्रवार को 'बहुत खराब' श्रेणी में रही और सप्ताहांत में इसके 'गंभीर' होने की आशंका है। सीपीसीबी के अनुसार, शुक्रवार शाम चार बज
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। शुक्रवार को भी दिल्ली की वायु गुणवत्ता ''बहुत खराब'' श्रेणी में ही बनी रही। विशेषज्ञों का अनुमान है कि सप्ताहांत में इसमें और वृद्धि संभव है। इससे शहर की वायु गुणवत्ता ''गंभीर'' श्रेणी में भी पहुंच सकती है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार शुक्रवार शाम चार बजे 24 घंटे का औसत एक्यूआई 349 रहा, जो ''बहुत खराब'' श्रेणी में है। वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के अनुसार, शनिवार को भी वायु गुणवत्ता ''बहुत खराब'' रहने की संभावना है और रविवार को यह ''गंभीर'' हो सकती है।
सीपीसीबी के समीर एप के अनुसार, राजधानी के 39 निगरानी केंद्रों में से 27 ने शुक्रवार को ''बहुत खराब'' वायु गुणवत्ता दर्ज की जबकि छह ''गंभीर'' श्रेणी में रहे। जहांगीरपुरी में सबसे खराब रीडिंग 432 दर्ज की गई।
आईआईटीएम पुणे के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) के अनुमान के अनुसार शुक्रवार को राजधानी में वायु प्रदूषण में परिवहन का योगदान सबसे अधिक 16.5 प्रतिशत रहा। शहर और आसपास के उद्योगों का योगदान 8.6 प्रतिशत, आवासीय स्रोतों का 4.1 प्रतिशत तक, निर्माण कार्यों का 2.2 प्रतिशत और कचरा जलाने का 1.4 प्रतिशत रहा।
एनसीआर जिलों से वायु प्रदूषण में झज्जर का योगदान 14.5 प्रतिशत, सोनीपत का 6.4 प्रतिशत, रोहतक का 4.3 प्रतिशत, बागपत का 2.1 प्रतिशत और गुरुग्राम का 1.6 प्रतिशत रहा, जैसा कि डीएसएस के आंकड़ों से पता चला है।
शुक्रवार को रहा इस सीजन का सबसे गर्म दिन
मौसम की बात करें तो, शुक्रवार को अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.6 डिग्री अधिक था। यह सर्दियों के इस सीजन का सबसे अधिक तापमान है। लिहाजा, शुक्रवार सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.6 डिग्री कम था। वहीं हवा में नमी का स्तर 100 से 46 प्रतिशत दर्ज किया गया।
मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि शनिवार को हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा रह सकता है। दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
