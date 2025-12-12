फिर से 'गंभीर' स्थिति में पहुंचने वाली है दिल्ली का हवा, CPCB ने रविवार के लिए जारी किया अलर्ट

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। शुक्रवार को भी दिल्ली की वायु गुणवत्ता ''बहुत खराब'' श्रेणी में ही बनी रही। विशेषज्ञों का अनुमान है कि सप्ताहांत में इसमें और वृद्धि संभव है। इससे शहर की वायु गुणवत्ता ''गंभीर'' श्रेणी में भी पहुंच सकती है।



केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार शुक्रवार शाम चार बजे 24 घंटे का औसत एक्यूआई 349 रहा, जो ''बहुत खराब'' श्रेणी में है। वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के अनुसार, शनिवार को भी वायु गुणवत्ता ''बहुत खराब'' रहने की संभावना है और रविवार को यह ''गंभीर'' हो सकती है।



सीपीसीबी के समीर एप के अनुसार, राजधानी के 39 निगरानी केंद्रों में से 27 ने शुक्रवार को ''बहुत खराब'' वायु गुणवत्ता दर्ज की जबकि छह ''गंभीर'' श्रेणी में रहे। जहांगीरपुरी में सबसे खराब रीडिंग 432 दर्ज की गई।



आईआईटीएम पुणे के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) के अनुमान के अनुसार शुक्रवार को राजधानी में वायु प्रदूषण में परिवहन का योगदान सबसे अधिक 16.5 प्रतिशत रहा। शहर और आसपास के उद्योगों का योगदान 8.6 प्रतिशत, आवासीय स्रोतों का 4.1 प्रतिशत तक, निर्माण कार्यों का 2.2 प्रतिशत और कचरा जलाने का 1.4 प्रतिशत रहा।