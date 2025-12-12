दिल्ली की हवा अब होगी साफ? CAQM ने बनाई 15 सुपर एक्सपर्ट की टीम, वाहनों के धुएं पर होगी सर्जिकल स्ट्राइक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण वाहनों से निकलने वाले धुएं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने एक उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

क्षेत्र में PM2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx), कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) और वाष्पशील जैविक यौगिकों (VOC) जैसी खतरनाक गैसों का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे गंभीर जन-स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न हो रहे हैं।

क्यों बनाई गई यह समिति?

दिल्ली-एनसीआर में वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए मजबूत, बहु-आयामी रणनीति तैयार करने की तत्काल आवश्यकता महसूस की गई। इसी को ध्यान में रखते हुए CAQM ने देश के प्रमुख वैज्ञानिकों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों, अनुसंधान संगठनों और नीति विशेषज्ञों को साथ लाकर यह समिति बनाई है।