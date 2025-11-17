दिल्ली की हवा अब भी 'बहुत खराब', वजीरपुर और बवाना में तो AQI 'गंभीर'; अगले 6 दिन का हाल भी 'बेहद खराब

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सोमवार को मामूली सुधार देखा गया। एक्यूआई 351 दर्ज किया गया, जो अब भी 'बहुत खराब' श्रेणी में ही है, जबकि वजीरपुर और बवाना इलाके 400 से ऊपर एक्यूआई के साथ 'गंभीर' श्रेणी में बने रहे। वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के मुताबिक, दिल्ली की हवा अभी अति खराब श्रेणी में ही रहने की संभावना है।



केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, सोमवार को 24 घंटे का औसत एक्यूआई रविवार को दर्ज हुए 377 से थोड़ा बेहतर है। सीपीसीबी के समीर एप के आंकड़ों से पता चला कि दो निगरानी केंद्रों वजीरपुर और बवाना में एक्यूआई 400 से ऊपर, यानी 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज किया गया। वजीरपुर में यह 405 और बवाना में 407 था।

इसके विपरीत, रविवार को शहर के 39 में से 11 केंद्रों पर एक्यूआई 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज किया गया था। सीपीसीबी के मानकों के मुताबिक हवा में पीएम 10 का 24 घंटे का औसत 100 से कम और और पीएम 2.5 का 24 घंटे का औसत 60 से कम होना चाहिए, लेकिन दिल्ली की हवा में अभी पीएम 10 का औसत 309 और पीएम 2.5 का औसत 177 बना हुआ है।



वहीं, स्विस एप आईक्यू एयर के मुताबिक सुबह साढ़े नौ बजे दिल्ली का एक्यूआई 283 यानी 'खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया था, जो रात साढ़े नौ बजे 325 यानी 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच गया। इस बीच आईआईटीएम पुणे के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) ने दिखाया कि सोमवार को शहर के प्रदूषण में वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन का योगदान लगभग 18 प्रतिशत था, जबकि पराली जलाने से 8.2 प्रतिशत प्रदूषण हुआ।

मंगलवार को इन मानकों के दिल्ली के प्रदूषण में क्रमशः 17.9 प्रतिशत और 8.3 प्रतिशत योगदान देने का अनुमान है। रविवार को उपग्रह इमेजिंग ने पंजाब में पराली जलाने की 95, हरियाणा में 47 और उत्तर प्रदेश में 461 घटनाओं का पता लगाया।



पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के अनुसार, शहर का एक्यूआई अगले छह दिनों तक 'बेहद खराब' श्रेणी में रहने की संभावना है। दिल्ली में सुबह और शाम के समय प्रदूषण का स्तर ज्यादा देखने को मिल रहा है।

दिन के समय धूप निकलने और हवा की गति थोड़ा बढ़ने से प्रदूषण के स्तर में हल्का सुधार हो रहा है। रात और शाम के समय हवा की रफ्तार आमतौर पर दस किलोमीटर प्रति घंटे से कम रह रही है। इसके चलते प्रदूषण वायुमंडल में ज्यादा देर तक टिका रह रहा है।