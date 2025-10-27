Delhi Weather: 'बेहद खराब' श्रेणी में दिल्ली की हवा, AQI 300 के पार; दो दिन बारिश का अलर्ट
दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर 'बहुत खराब' श्रेणी में बना हुआ है, जिसके चलते ग्रेप-2 के प्रतिबंध लागू हैं। प्रदूषण कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। मौसम विभाग ने दो दिन हल्की बारिश का अनुमान जताया है, जिससे प्रदूषण से राहत मिल सकती है। रविवार को आनंद विहार में एक्यूआई 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज किया गया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा जहरीली बनी हुई है। सोमवार को भी वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 'बहुत खराब' श्रेणी में बरकरार है। मामूली गिरावट के साथ आज सुबह एक्यूआई 315 दर्ज किया गया है। इसके चलते राजधानी में ग्रेप-2 के प्रतिबंध लागू हैं। हवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कई इलाकों में पानी का छिड़काव किया जा रहा है।
इस बीच, मौसम विभाग ने दो दिन हल्की बारिश का अनुमान जताया है। इससे पहले, रविवार को दिल्ली का औसत एक्यूआई 321 दर्ज किया गया था, वहीं आनंद विहार में सबसे ज्यादा एक्यूआई 429 यानी ''गंभीर'' श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया। वहीं, शनिवार (25 अक्टूबर) को सुबह 5.30 बजे एक्यूआई 257 दर्ज किया गया था। पूर्वानुमानों के अनुसार राजधानी का एक्यूआई अगले कुछ दिनों तक ''खराब'' और ''बहुत खराब'' श्रेणी के बीच बना रह सकता है।
आईएमडी के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिन भर बादल छाए रहेंगे। शाम या रात के वक्त हल्की बारिश की संभावना है। इसके साथ ही अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। साथ ही पश्चिमी विक्षोभ के असर से जल्द पहाड़ों पर बर्फबारी के आसार हैं। इसके असर से हवाओं के साथ दिल्ली में ठंडक बढ़ेगी।
|एक्यूआई श्रेणी
|विवरण
|0-50
|अच्छा
|51-100
|संतोषजनक
|101-200
|मध्यम प्रदूषित
|201-300
|खराब
|301-400
|बहुत खराब
|401-500
|गंभीर
यह भी पढ़ें- दिल्लीवाले रहें तैयार! दिसंबर तक नहीं करना होगा इंतजार, नवंबर में ही कंपकंपा देगी कड़ाके की ठंड
यह भी पढ़ें- Delhi Weather: दिल्ली में सीजन की सबसे ठंडी सुबह, 2 दिन बारिश का अलर्ट; नवंबर में होगा अच्छी सर्दी का एहसास
निजी वायु प्रदूषण ट्रैकर aqi.in के अनुसार, अशोक विहार में सबसे ज्यादा 416 एक्यूआई दर्ज किया गया, जो इसे 'गंभीर' श्रेणी में आता है। इसके बाद गौतमपुरी में 415 और आनंद विहार में 322 दर्ज किया गया। आमतौर पर, विभिन्न निगरानी स्टेशनों और उपकरणों की स्थिति और अलग-अलग मापदंडों के कारण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और aqi.in द्वारा दर्ज किए गए एक्यूआई के आंकड़ों में अंतर होता है।
|क्षेत्र
|AQI
|अशोक विहार
|416
|गौतमपुरी
|415
|आनंद विहार
|322
|गणेशपुरा
|318
|जीटीबी नगर
|302
|कश्मीरी गेट आईएसबीटी
|298
|मयूर विहार
|287
|दीपाली
|263
|आनंद लोक
|250
|एकता विहार
|245
#WATCH | Visuals from Akshardham as GRAP-2 continues in Delhi. pic.twitter.com/td3vF27sDu— ANI (@ANI) October 27, 2025
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।