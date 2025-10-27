Language
    Delhi Weather: 'बेहद खराब' श्रेणी में दिल्ली की हवा, AQI 300 के पार; दो दिन बारिश का अलर्ट 

    By Abhishek Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 07:39 AM (IST)

    दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर 'बहुत खराब' श्रेणी में बना हुआ है, जिसके चलते ग्रेप-2 के प्रतिबंध लागू हैं। प्रदूषण कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। मौसम विभाग ने दो दिन हल्की बारिश का अनुमान जताया है, जिससे प्रदूषण से राहत मिल सकती है। रविवार को आनंद विहार में एक्यूआई 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज किया गया।

    Hero Image

    अक्षरधाम के पास सोमवार सुबह हल्की धुंध के बीच गुजरते वाहन। फोटो सौजन्य- ANI

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा जहरीली बनी हुई है। सोमवार को भी वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 'बहुत खराब' श्रेणी में बरकरार है। मामूली गिरावट के साथ आज सुबह एक्यूआई 315 दर्ज किया गया है। इसके चलते राजधानी में ग्रेप-2 के प्रतिबंध लागू हैं। हवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कई इलाकों में पानी का छिड़काव किया जा रहा है।

    इस बीच, मौसम विभाग ने दो दिन हल्की बारिश का अनुमान जताया है। इससे पहले, रविवार को दिल्ली का औसत एक्यूआई 321 दर्ज किया गया था, वहीं आनंद विहार में सबसे ज्यादा एक्यूआई 429 यानी ''गंभीर'' श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया। वहीं, शनिवार (25 अक्टूबर) को सुबह 5.30 बजे एक्यूआई 257 दर्ज किया गया था। पूर्वानुमानों के अनुसार राजधानी का एक्यूआई अगले कुछ दिनों तक ''खराब'' और ''बहुत खराब'' श्रेणी के बीच बना रह सकता है।

    आईएमडी के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिन भर बादल छाए रहेंगे। शाम या रात के वक्त हल्की बारिश की संभावना है। इसके साथ ही अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। साथ ही पश्चिमी विक्षोभ के असर से जल्द पहाड़ों पर बर्फबारी के आसार हैं। इसके असर से हवाओं के साथ दिल्ली में ठंडक बढ़ेगी। 

    एक्यूआई श्रेणी विवरण
    0-50 अच्छा
    51-100 संतोषजनक
    101-200 मध्यम प्रदूषित
    201-300 खराब
    301-400 बहुत खराब
    401-500 गंभीर

    निजी वायु प्रदूषण ट्रैकर aqi.in के अनुसार, अशोक विहार में सबसे ज्यादा 416 एक्यूआई दर्ज किया गया, जो इसे 'गंभीर' श्रेणी में आता है। इसके बाद गौतमपुरी में 415 और आनंद विहार में 322 दर्ज किया गया। आमतौर पर, विभिन्न निगरानी स्टेशनों और उपकरणों की स्थिति और अलग-अलग मापदंडों के कारण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और aqi.in द्वारा दर्ज किए गए एक्यूआई के आंकड़ों में अंतर होता है।

    क्षेत्र AQI
    अशोक विहार 416
    गौतमपुरी 415
    आनंद विहार 322
    गणेशपुरा 318
    जीटीबी नगर 302
    कश्मीरी गेट आईएसबीटी 298
    मयूर विहार 287
    दीपाली 263
    आनंद लोक 250
    एकता विहार 245