दिल्लीवाले रहें तैयार! दिसंबर तक नहीं करना होगा इंतजार, नवंबर में ही कंपकंपा देगी कड़ाके की ठंड

राज्य ब्यूरो नई दिल्ली। पिछले कई वर्षों में भले ही दिल्ली की चिर परिचित ''सर्दी'' के लिए दिसंबर तक का इंतजार करना पड़ता रहा हो। लेकिन इस साल स्थिति थोड़ा अलग है। मानसून की रिकार्ड वर्षा और कुछ मौसमी परिस्थितियों के चलते राजधानी में ठंड की दस्तक समय पूर्व हो चुकी है। सुबह के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है।

आने वाले दिनों में यह ठंडक और बढ़ेगी। सुबह के बाद अब दिन का तापमान भी गिरेगा। नवंबर माह के पूर्वार्द्ध में ही ठीकठाक सर्दी हो जाने के आसार हैं। दिल्ली एनसीआर के साथ- साथ हरियाणा, पंजाब, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ठंडक बढ़ेगी।

सोमवार को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके असर से दिल्ली एनसीआर में जहां बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने का पूर्वानुमान है वहीं पहाड़ों पर ठीक ठाक वर्षा और बर्फबारी होने की संभावना है। इस बर्फबारी का असर उत्तर भारत पर भी साफ दिखाई देगा। उत्तर पश्चिमी हवाओं के साथ आने वाली ठंडक एनसीआर के सहित उत्तर भारत के मैदानी इलाकों को भी ठिठुराएगी।



मौसम विभाग के मुताबिक नवंबर के पहले सप्ताह में ही दिल्ली का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से नीचे पहुंच जाने का पूर्वानुमान है। अधिकतम तापमान 27 से 28 डिग्री के आसपास आ जाएगा। उत्तर भारत के अलग- अलग भाग में यह तापमान और गिरेगा।

रविवार को दिल्ली में रही दो साल में अक्टूबर की सबसे ठंडी सुबह रविवार को राजधानी में पिछले दो सालों में अक्टूबर का सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.4 डिग्री कम 15.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम का अब तक का सबसे कम तापमान है। आंकड़ों के अनुसार, यह पिछले दो सालों में सबसे कम तापमान भी है।