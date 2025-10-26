दिल्लीवाले रहें तैयार! दिसंबर तक नहीं करना होगा इंतजार, नवंबर में ही कंपकंपा देगी कड़ाके की ठंड
पश्चिमी विक्षोभ के चलते पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना है, जिससे दिल्ली में ठंड बढ़ने के आसार हैं। इस बार मानसून की बारिश के कारण राजधानी में सर्दी जल्दी दस्तक दे रही है। मौसम विभाग के अनुसार, नवंबर के पहले सप्ताह में ही तापमान में गिरावट आएगी और दिल्ली-एनसीआर में ठंडक बढ़ेगी। पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है, जिससे तापमान और गिरेगा।
राज्य ब्यूरो नई दिल्ली। पिछले कई वर्षों में भले ही दिल्ली की चिर परिचित ''सर्दी'' के लिए दिसंबर तक का इंतजार करना पड़ता रहा हो। लेकिन इस साल स्थिति थोड़ा अलग है। मानसून की रिकार्ड वर्षा और कुछ मौसमी परिस्थितियों के चलते राजधानी में ठंड की दस्तक समय पूर्व हो चुकी है। सुबह के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है।
आने वाले दिनों में यह ठंडक और बढ़ेगी। सुबह के बाद अब दिन का तापमान भी गिरेगा। नवंबर माह के पूर्वार्द्ध में ही ठीकठाक सर्दी हो जाने के आसार हैं। दिल्ली एनसीआर के साथ- साथ हरियाणा, पंजाब, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ठंडक बढ़ेगी।
सोमवार को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके असर से दिल्ली एनसीआर में जहां बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने का पूर्वानुमान है वहीं पहाड़ों पर ठीक ठाक वर्षा और बर्फबारी होने की संभावना है।
इस बर्फबारी का असर उत्तर भारत पर भी साफ दिखाई देगा। उत्तर पश्चिमी हवाओं के साथ आने वाली ठंडक एनसीआर के सहित उत्तर भारत के मैदानी इलाकों को भी ठिठुराएगी।
मौसम विभाग के मुताबिक नवंबर के पहले सप्ताह में ही दिल्ली का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से नीचे पहुंच जाने का पूर्वानुमान है। अधिकतम तापमान 27 से 28 डिग्री के आसपास आ जाएगा। उत्तर भारत के अलग- अलग भाग में यह तापमान और गिरेगा।
रविवार को दिल्ली में रही दो साल में अक्टूबर की सबसे ठंडी सुबह
रविवार को राजधानी में पिछले दो सालों में अक्टूबर का सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.4 डिग्री कम 15.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम का अब तक का सबसे कम तापमान है। आंकड़ों के अनुसार, यह पिछले दो सालों में सबसे कम तापमान भी है।
अक्टूबर 2024 में यह 17.4 डिग्री सेल्सियस तक गया था। वहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक 33.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर 94 से 33 प्रतिशत रहा। आयानगर दिल्ली का सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 14.7 डिग्री दर्ज किया गया।
मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को सुबह के समय हल्की धुंध होगी। पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिन भर बादल छाए रहेंगे। शाम या रात के समय हल्की वर्षा हो सकती हैं। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 30 डिग्री और 18 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है।
दिल्ली के न्यूनतम तापमान में तो गिरावट हो ही रही है, अधिकतम में भी जल्द ही नजर आने लगेगी। सोमवार से सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ का असर भी ठंडक बढ़ाने वाला होगा। इससे पहाड़ों पर बर्फबारी होगी और वह ठंडक दिल्ली तक आकर यहां सर्दी का एहसास बढ़ाएगी। अबकी बार नवंबर में ही दिल्ली वाले गर्म कपड़े पहने नजर आएंगे।
-महेश पलावत, उपाध्यक्ष (मौसम विज्ञान एवं जलवायु परिवर्तन), स्काईमेट वेदर
