दिल्ली में ग्रेप के नियमों की उड़ रही धज्जियां, प्रतिबंध लगाने वाले अफसरों के दावों की खुली पोल
दिल्ली में सर्दियों के आगमन के साथ ही प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, जिससे शहर गैस चैंबर बन गया है। एनसीआर में ग्रेप लागू होने के बावजूद, पूर्वी दिल्ली में नियमों का उल्लंघन हो रहा है। निर्माण सामग्री खुले में डाली जा रही है, और सरकारी विभाग प्रतिबंधों का पालन कराने में विफल रहे हैं। निगम का कहना है कि वह कार्रवाई कर रहा है और लोगों को सहयोग करना चाहिए।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। सर्दियां करीब आते ही दिल्ली फिर से गैस चैंबर बन रही है। वायु प्रदूषण के हालात ऐसे हो गए है कि लोगों को घरों से निकलने से पहले मास्क पहनना पड़ रहा है। प्रदूषण की खराब स्थिति के चलते एनसीआर में ग्रेप (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) लागू किया हुआ है।
ग्रेप के प्रतिबंध लागू करवाने में निगम, पीडब्ल्यूडी से लेकर जिला प्रशासन यमुनापार में विफल साबित हो रहा है। खुले में भवन निर्माण सामग्री डाली जा रही है। सरकारी परियोजनाएं भी जहां चल रही हैं, वहां भी निर्माण सामग्री को ढक्कर नहीं रखा जा रहा है। प्रतिबंधों का पालन करवाने के लिए सरकारी विभागों की टीमें धरातल पर नजर नहीं आ रही हैं।
वहीं, सवाल उठ रहे हैं जब सरकारी अमला प्रतिबंधों का पालन नहीं करवा पा रहे हैं तो प्रतिबंध लगाकर किसकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है।
आनंद विहार प्रदूषण का हॉट स्पॉट बना हुआ है। बस अड्डे के पास सड़क बनाने व फुटओवर ब्रिज पर लिफ्ट लगाने का काम चल रहा है। यही पर ग्रेप के प्रतिबंधों का पालन नहीं हो रहा है। जगह-जगह निर्माण सामग्री पड़ी हुई है। ग्रेप के प्रतिबंध के अनुसार सामग्री को ढक्कर रखना है।
वायु प्रदूषण में खुले में पड़ी भवन निर्माण सामग्री की भी हिस्सेदारी होती है। निर्माण सामग्री के कण वायु में मिल जाते हैं। जब सरकारी विभाग ही ठीक से पालन नहीं कर रहे है तो अंदाजा लगाया जा सकता है आम लोगों का क्या हाल होगा।
मयूर विहार, त्रिलोकपुरी, गीता कालोनी, जगतपुरी, ब्रह्मपुरी, गौतमपुरी, भजनपुरा, सोनिया विहार, सभापुर, नंद नगरी, सुंदर नगरी, वेलकम, गाजीपुर गांव, कोंडली, मंडावली समेत कई स्थानों पर सड़कों के किनारे लोग खुलेआम खुले में निर्माण सामग्री सड़क के किनारे रखकर बेच रहे हैं। कोई प्रतिबंध का पालन करने को तैयार नहीं है। निगम व प्रशासन की टीमें प्रतिबंध का पालन न करने वालों चालान भी नहीं कर रही हैं।
दिल्ली नगर निगम प्रदूषण को लेकर गंभीर है। निगम की टीमें क्षेत्रों में जा रही हैं और ग्रेप के प्रतिबंधों का पालन करवा रही हैं। प्रदूषण की रोकथाम के लिए आम लोगों को भी सरकारी विभागों का साथ देना चाहिए। - पुनीत शर्मा, जोन चेयरमैन शाहदरा उत्तरी जोन
