दिल्ली में ग्रेप के नियमों की उड़ रही धज्जियां, प्रतिबंध लगाने वाले अफसरों के दावों की खुली पोल

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। सर्दियां करीब आते ही दिल्ली फिर से गैस चैंबर बन रही है। वायु प्रदूषण के हालात ऐसे हो गए है कि लोगों को घरों से निकलने से पहले मास्क पहनना पड़ रहा है। प्रदूषण की खराब स्थिति के चलते एनसीआर में ग्रेप (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) लागू किया हुआ है।

ग्रेप के प्रतिबंध लागू करवाने में निगम, पीडब्ल्यूडी से लेकर जिला प्रशासन यमुनापार में विफल साबित हो रहा है। खुले में भवन निर्माण सामग्री डाली जा रही है। सरकारी परियोजनाएं भी जहां चल रही हैं, वहां भी निर्माण सामग्री को ढक्कर नहीं रखा जा रहा है। प्रतिबंधों का पालन करवाने के लिए सरकारी विभागों की टीमें धरातल पर नजर नहीं आ रही हैं।

वहीं, सवाल उठ रहे हैं जब सरकारी अमला प्रतिबंधों का पालन नहीं करवा पा रहे हैं तो प्रतिबंध लगाकर किसकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है। आनंद विहार प्रदूषण का हॉट स्पॉट बना हुआ है। बस अड्डे के पास सड़क बनाने व फुटओवर ब्रिज पर लिफ्ट लगाने का काम चल रहा है। यही पर ग्रेप के प्रतिबंधों का पालन नहीं हो रहा है। जगह-जगह निर्माण सामग्री पड़ी हुई है। ग्रेप के प्रतिबंध के अनुसार सामग्री को ढक्कर रखना है।

वायु प्रदूषण में खुले में पड़ी भवन निर्माण सामग्री की भी हिस्सेदारी होती है। निर्माण सामग्री के कण वायु में मिल जाते हैं। जब सरकारी विभाग ही ठीक से पालन नहीं कर रहे है तो अंदाजा लगाया जा सकता है आम लोगों का क्या हाल होगा।