CAQM ने छह थर्मल पावर प्लांटों को थमाया नोटिस, 62 करोड़ का मुआवजा प्रस्तावित; दी ये चेतावनी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में बनी हुई जहरीली हवा के बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली के 300 किमी के दायरे में स्थित छह थर्मल पावर प्लांटों को बायोमास बर्निंग मानकों का पालन न करने पर नोटिस जारी किया है।

इस ''कारण बताओ नोटिस'' में इन प्लांटों पर पराली से बनी बायोमास गोलियां (पेलेट्स या ब्रिकेट्स) इस्तेमाल करने से जुड़े नियमों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया गया है।



गौरतलब है कि थर्मल पावर प्लांट फसल अवशेष उपयोग नियम, 2023 के तहत इन पावर प्लांटों को कोयले के साथ कम से कम पांच प्रतिशत बायोमास का मिश्रण करना अनिवार्य है। यह कार्रवाई विद्युत मंत्रालय की ओर से मुहैया कराए गए डेटा के आधार पर वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुपालन स्थिति की समीक्षा के बाद की गई है। 2024-25 के लिए तीन प्रतिशत से अधिक को-फायरिंग की न्यूनतम सीमा तय की गई है।



समीक्षा में पाया गया कि पंजाब के मानसा स्थित तलवंडी साबो पावर लिमिटेड और हरियाणा के पानीपत, यमुनानगर और हिसार स्थित थर्मल स्टेशनों ने इस लक्ष्य को हासिल नहीं किया। नियमों की अनदेखी के कारण इन प्लांटों पर क्षतिपूर्ति यानी जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है।